La Francia supera l’ennesima linea rossa con l’invio dei missili a lungo raggio a Kiev

Con la fornitura degli SCALP a lungo raggio, annunciata pochi giorni fa, la Francia supera un’altra linea rossa e purtroppo trascina con sé anche gli altri Paesi della NATO. In questo modo provoca la Russia e apre scenari di escalation imprevedibili e tremendi. Infatti con missili del genere Kiev potrebbe non limitarsi a riprendere il controllo del proprio spazio aereo, ma colpire in profondità il territorio russo. In questa maniera Mosca si sentirebbe attaccata con armamenti di produzione europea. Come riportato dal sito Strumenti Politici, anche senza pensare a una pericolosissima escalation, tale decisione configura comunque un atto che viola l’equilibrio e il consenso internazionale. Infatti sia la Francia che il Regno Unito, i Paesi produttori di questo genere di missili, sono parte del quadro di controllo sulla proliferazione delle tecnologie missilistiche. Si tratta dell'MTCR (Missile Technology Control Regime), di cui Parigi e Londra furono fra le promotrici nel 1987. All’epoca era uno strumento diplomatico per togliere all’Unione Sovietica il vantaggio nel settore missilistico, ma oggi è un fastidio per coloro che vorrebbero esportare materiali e tecnologie del genere. Si discute almeno dal 2002 di ritoccare i limiti consentiti o di trovare una visione comune sul modo di interpretare i dati tecnici, per esempio se calcolare la gittata a livello del mare o in altitudine. L’MTCR non è un trattato vincolante, dunque formalmente Francia e Regno Unito non violano norme internazionali, ma è pur sempre sistema di controllo accettato da 35 tra i Paesi più avanzati al mondo, fra cui anche USA, Germania, Svezia, Olanda, Polonia, Italia e Russia. E non essendovi altri accordi internazionali che regolamentino i programmi missilistici di questo genere, l'MTCR ha una valenza politica riconosciuta, che oggi Parigi sta disprezzando.