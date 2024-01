Superyacht diretti verso il Mediterraneo per i migliori ormeggi di lusso

Inizia un'avventura nautica straordinaria attraverso il Mediterraneo affascinante, dove l'opulenza incontra la bellezza naturale. Dalle antiche rovine di Atene alle vivaci coste di Ibiza e ai piaceri indulgenti di Monaco, ogni località vanta il proprio unico mix di lusso, rendendo il Mediterraneo un parco giochi per il navigatore esigente.

Esploriamo 10 tra le marine più ambite e isole mozzafiato in queste destinazioni pittoresche, notando le aree che sono adatte ai superyacht.

La Riviera Turca

Miglior periodo per visitare: Maggio-Ottobre

Ecco le nostre scelte per le migliori soste lungo questo percorso:

Fethiye

Per i diportisti che amano prendere l'avventura nelle proprie mani, la D-Marin Marina a Gocek offre servizi completi e un servizio clienti eccezionale, con accesso rapido ad alcune delle isole, baie e spiagge più amate della Turchia, nonché all'ultra-lussuoso D-Resort Gocek.

Bodrum

Marina di Yalikavak

La premiata Yalikavak Marina si distingue per la sua vasta gamma di servizi di alta gamma che includono boutique esclusive, ristoranti gourmet, club sulla spiaggia completi e numerose opzioni di intrattenimento.

Marmaris

D-Maris Bay

Situata in una baia appartata lungo la seducente penisola di Datca, D-Maris Bay è un resort balneare e una marina di destinazione che incarna la tranquillità e il lusso, con la sua posizione isolata tra foreste incontaminate e servizi di primo livello, inclusi ristorazione gourmet, spa ed esperienze su misura uniche.

Queste lussuose marine e porti, conosciuti come l'orgoglio della Riviera Turca, accolgono ospiti da tutto il mondo alla ricerca di un connubio di grandiosità e avventura. Per coloro che sono interessati a vivere questa eleganza di prima mano, è vivamente consigliato esplorare le opzioni per un noleggio di yacht in Turchia.

La costa adriatica di Croazia e Montenegro

Miglior periodo per visitare: Maggio a Settembre

Le nostre migliori scelte includono:

Dubrovnik

Salpa direttamente verso le coste della famosa serie TV Game of Thrones presso la Marina ACI di Dubrovnik, dove gli ospiti possono accedere rapidamente alle pittoresche strade dell'antica città oltre a servizi di lusso come il campo da golf e la piscina della struttura.

Zara e le Isole Incoronate



Vivi il massimo del lusso croato nella più grande marina dell'Adriatico, la D-Marin in Dalmazia, dove i visitatori della regione di Zara possono godere di ristorazione gourmet, shopping esclusivo e una spiaggia completamente privata.

Bocche di Cattaro

Baia di Luštica, Montenegro

Luštica Bay è stata intenzionalmente progettata per essere il luogo ideale per i viaggiatori esigenti alla ricerca delle cose belle della vita, con un porto perfetto per grandi yacht circondato da spiagge incontaminate, ristoranti gourmet sul lungomare e hotel di lusso.

Porto Montenegro

Naviga verso Tivat e scopri il prestigioso Porto Montenegro, rinomato per le sue strutture di livello mondiale e paesaggi mozzafiato, dove i velisti possono ormeggiare tra imponenti superyacht e godere delle lussuose amenità della marina a pochi passi dalle acque tranquille della Baia di Cattaro.

Viaggia con stile e comfort totale fermandoti nelle principali destinazioni di Croazia e Montenegro, dove i servizi di alto livello incontrano la grandiosità e la storia di questa regione incomparabile. Esplora la costa ultra-lussuosa del Montenegro, le stupende isole dell'Adriatico e la bellezza senza tempo della regione Dalmata. Per coloro che cercano di elevare il loro viaggio, considera un noleggio di yacht in Croazia per vivere appieno lo splendore di queste destinazioni.

Italia

Miglior periodo per visitare: Aprile a Ottobre

Le migliori tappe in Italia per gulets, megayacht e superyacht sono:

Portofino

Marina di Portofino

Il tesoro della Costiera Amalfitana, la Marina di Portofino, ha tutto ciò che i velisti necessitano per un soggiorno perfetto, situata in una bellissima insenatura naturale che si affianca direttamente alla suggestiva piazza del villaggio.

Costiera Amalfitana

Marina di Capri

Esplora le meraviglie del Golfo di Napoli mentre sperimenti un completo set di servizi presso la Marina di Capri, con incredibili viste sull'isola.

Sardegna

Marina di Porto Cervo

La tranquillità della Sardegna è impareggiabile, e la Marina di Porto Cervo accresce il fascino dell'isola con servizi di lusso come un concierge per i trasporti, ristoranti di lusso e shopping esclusivo.

Venezia

Destinazione superyacht a Venezia

Tre marine a Venezia - il Venice Yacht Pier, la Marina Sant'Elena e la Venezia Certosa Marina - si sono unite per offrire servizi a superyacht e megayacht sulle rive della "città più bella del mondo.

Sicilia e Isole Eolie

Marina Villa Igiea

Il porto principale di Palermo, la Marina Villa Igiea, può comodamente accogliere superyacht e megayacht, offrendo agli ospiti un accesso superiore alle stupefacenti spiagge della regione, isole vulcaniche e l'indimenticabile Monte Etna.

Per gli appassionati di yachting alla ricerca di esperienze indimenticabili, l'Italia offre una pletora di marine lussuose che combinano strutture di classe mondiale con destinazioni uniche e mozzafiato. Per valorizzare questa avventura, esplorare un noleggio di yacht di lusso può fornire un accesso ineguagliabile alla squisita bellezza costiera dell'Italia, mescolando l'opulenza con il ricco patrimonio marittimo del paese. Francia &

Monaco Miglior periodo per visitare: Aprile a Ottobre

Ecco le scelte principali per esperienze di lusso:

La Costa Azzurra

Porto di Saint Tropez

L'incomparabile Port de Saint-Tropez si distingue con la sua notevole gamma di delizie, dove i diportisti possono passeggiare lungo il Quai de l'Epi, assaporare squisitezze mediterranee di alto livello nei caffè sul lungomare e assorbire l'ambiente vivace della Côte d'Azur.

Port Camille Rayon

Idealmente situato tra la vivace Antibes e la alla moda Cannes, il Port Camille Rayon è stato un fulcro essenziale per i marinai e i benestanti per oltre 20 anni, vantando servizi ecocompatibili essenziali e accesso a boutique di designer, ristoranti raffinati e una vita notturna vibrante.





Marina Baie des Anges

Comodamente situato tra Antibes e Nizza, la Marina Baie des Anges offre il meglio della Côte d'Azur con ampio spazio per superyacht che catturano l'occhio e i suoi servizi di lusso lungo le rive, come spa indulgenti e hotel resort di lusso.

Vieux Port de Cannes e Port Pierre Canto

A cavallo della iconica Promenade Le Croisette nel cuore della cultura cinematografica moderna di Cannes, il Vieux Port e il Port Canto sono le destinazioni principali per i diportisti sulla Côte d'Azur. Mentre il Vieux Port è uno dei più antichi simboli della regione, vanta segni di vecchi soldi e cultura, il più recentemente costruito Port Canto offre strutture moderne e posti barca per megayacht fino a 90 metri.

Corsica

Port Bonifacio

Una destinazione popolare per i ricchi e famosi, la Corsica è da tempo amata dai diportisti, con Port Bonifacio che è un particolare favorito per il suo mix di cultura francese e italiana, ricche esperienze culturali e porto adatto ai superyacht

Monaco

Porto Ercole

Port Hercules è una mecca di indulgenza e raffinatezza, a pochi passi dai famosi casinò di Monaco, dal leggendario circuito di Formula 1 di Monaco, shopping di alto livello e cucina stellata Michelin.

Immersi lungo l'incantevole Côte d'Azur, i luoghi di villeggiatura mediterranei della Francia incarnano eleganza ed esclusività, offrendo una gamma di servizi eccezionali e garantendo esperienze indimenticabili.

Grecia e Isole Greche

Miglior periodo per visitare: Aprile a Ottobre

Quindi salpa e scopri le nostre scelte per le migliori marine, porti e baie della terraferma:

Le Isole Ionie

D-Marin Leucade

Situata sulla idilliaca terraferma di Lefkada, la D-Marin Lefkas è rinomata per la sua bellezza mozzafiato e il suo fascino esclusivo, con servizi completi e incantevoli ristoranti sul lungomare che si affacciano su acque cristalline.

Corfù

Le Cicladi

Mykonos

Santorini

The Dodecanese

Rodi

Il Golfo Saronico

Atene

Vivi la leggendaria vita notturna, i villaggi pittoreschi e le spiagge mozzafiato della Grecia continentale e delle isole greche, un paradiso per i diportisti alla ricerca della vita di alto livello nel Mediterraneo. Per immergersi completamente in questo contesto squisito, considera un noleggio di yacht in Grecia, che offre un viaggio su misura attraverso queste destinazioni iconiche e lussuose.

Spagna

Come una delle destinazioni più emozionanti d'Europa, la Spagna possiede anche una delle coste più entusiasmanti del Mediterraneo. Da Gibilterra a Barcellona, la regione è piena di splendide baie e città affascinanti dove i ricchi e famosi si vedono in vacanza ogni estate. Scopri le nostre principali destinazioni per lo yach

Le Isole Baleari

Marina Port Ibiza (precedentemente Ibiza Magna)

La magica Marina Port Ibiza confina con il sito UNESCO e la splendida costa di Ibiza, rinomata per la sua gastronomia di classe mondiale, la vita notturna ininterrotta e le spiagge incontaminate tra i paesaggi rupestri dell'isola.

Maiorca

Costa del Sol

Vivi il meglio della Costa del Sol al Puerto José Banús di Marbella, Spagna, una marina dove lusso e glamour convergono e gli ospiti possono godere di shopping di classe mondiale, indulgere in esperienze gastronomiche di alto livello, rilassarsi su bellissime spiagge dorate e festeggiare con l'élite.

Barcellona

Marina Port Vell

Quei diportisti d'élite che cercano di vivere l'essenza dell'indulgenza mediterranea, attraccano nelle stupende marine della Spagna, dove il lusso, la storia e la bellezza della natura convergono. Per un'esperienza migliorata di questi magnifici luoghi, un noleggio di superyacht offre un modo senza pari di esplorare la ricca costa spagnola, mescolando il vertice del lusso con il fascino avvincente del paese.

Malta

La prediletta del Mediterraneo, la piccola nazione insulare di Malta è da tempo una destinazione estiva per i diportisti esigenti. Le coste intrise di storia racchiudono splendide baie di un indimenticabile blu turchese, dove i visitatori possono sperimentare il meglio dell'ospitalità isolana. La nostra marina preferita si trova nella capitale della nazione:



Grand Harbor Marina

Nella incantevole città di Valletta, la Marina Grand Harbour affascina i diportisti con la sua importanza storica e il suo fascino opulento, dove i visitatori possono ormeggiare all'ombra delle maestose mura fortificate e immergersi nel ricco patrimonio del paese.

I sofisticati porti dell'Italia e i vivaci porti della Spagna sono solo una parte di ciò che il Mediterraneo ha da offrire. Ogni marina qui è speciale, con splendide viste, ricca cultura e lusso. Inizia un viaggio indimenticabile e goditi i servizi raffinati, la vita notturna divertente, il cibo di prima classe e le bellissime acque blu.Puoi trovare l'articolo originale su MedGulets . Il Mediterraneo è il luogo migliore per gli amanti delle barche in cerca di una vacanza di alto livello.