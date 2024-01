Barriera di Milano, Bongioanni (FdI): "Un grazie al ministro Crosetto, anche l'esercito per il presidio delle strade"

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Piemonte Paolo Bongioanni commenta con grande soddisfazione la decisione del Governo Meloni di venire incontro alla richiesta di maggior sicurezza da parte dei cittadini. La scelta di aumentare i numeri di “Strade Sicure” e la decisione di affiancarvi “Stazioni Sicure”, portata avanti dal ministro della Difesa Guido Crosetto, in accordo con il Ministro Piantedosi, aumenta i contingenti anche in Piemonte e a Torino. I militari dell’Esercito Italiano saranno quindi in quartieri torinesi difficili come Barriera di Milano e, in numero maggiore, a Porta Nuova.

"Rivolgo un forte e sincero ringraziamento al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al ministro della difesa Guido Crosetto e al Ministro Piantedosi – commenta Bongioanni - per aver voluto che anche l’Esercito prendesse parte al pattugliamento delle Forze dell’Ordine sul territorio piemontese, nei luoghi più difficili da presidiare come Barriera di Milano. I militari dell’Operazione Strade Sicure saranno parte integrante dei servizi interforze insieme a pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dell’Esercito, secondo quanto deliberato mercoledì 17 dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Torino Donato Cafagna. La decisione del Ministro Crosetto va così incontro in modo concreto alla richiesta venuta da tanti cittadini, da tempo esasperati dal degrado e dai fenomeni di spaccio e criminalità, ed è una risposta forte e percepibile della presenza dello Stato per restituire a tutti legalità e controllo del territorio".