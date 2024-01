Volley femminile A1. Cuneo riceve Bergamo, Stigrot: "Mi aspetto una partita molto combattuta"

La Honda Olivero S.Bernardo Cuneo torna in casa dopo due turni giocati lontano dalle mura amiche. Le biancorosse sfideranno Bergamo, nella quarta giornata di ritorno della serie A1 Tigotà, domenica 21 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17:00. La società chiama a raccolta la tifoseria proponendo i biglietti in tribuna rossa alla cifra simbolica di 2 euro, grazie allo sponsor Nutrimind che pagherà la differenza di prezzo su ogni singolo biglietto acquistato. Una bella occasione per passare un pomeriggio di sport e supportare le proprie beniamine.

Una sfida che può valere tanto in chiave salvezza con Bergamo che occupa da diverso tempo le ultime posizioni della classifica ed ha perso 4 delle ultime 5 gare disputate. Attualmente le lombarde occupano il terzultimo posto in classifica con 12 punti, più sotto di una lunghezza c’è Casalmaggiore, reduce dalla vittoria per 3-2 contro Trento, Cuneo è undicesima con 13 punti totalizzati. Alle gatte basterebbe una vittoria per tenere tutto sotto controllo e programmare l’accesso alla Challenge Cup che ogni anno si disputa tra la nona e la dodicesima classificata al termine della regolar season. All’andata, la gara disputata al Pala Facchetti di Treviglio ha visto prevalere le biancorosse per 3-2.

Nell’ultimo turno di campionato, nonostante il 3-1 rimediato a Vallefoglia, le ragazze allenate da coach Massimo Bellano hanno venduto cara la pelle perdendo quasi sempre di misura i set e impegnando le marchigiane che a fatica hanno chiuso il secondo e il quarto set rispettivamente con 25-20 e con 25-21. A metà partita le gatte hanno pure dominato il terzo set aggiudicandoselo con un largo 16-25. Nel complesso è stata una gara giocata di punto in punto che fa sicuramente ben sperare per il futuro prossimo. Bergamo, invece, lo scorso turno ha perso 3-2 in casa contro Il Bisonte Firenze complicandosi la vita al tie-break, dove è finita subito sotto di 4 punti, riuscendo poi pian piano a rialzare la testa fino al 16-18 finale in favore di Firenze.

A proposito di questo scontro diretto, si è espressa la schiacciatrice tedesca in forza a Cuneo, Lena Stigrot: “Gli scontri diretti sono molto importanti, e ogni fine settimana ci sono grandi battaglie per i posti in classifica. Bergamo arriverà qui con la nostra stessa motivazione quindi mi aspetto una partita molto combattuta. Dovremo cercare di essere prima di tutto ordinate in campo e lucide, oltre ad essere sempre concentrate sulla nostra prestazione a livello tattico. E poi da parte nostra ci vorrà tanto coraggio e tanto cuore - ha sottolineato la Strigot -. Ultimamente in casa abbiamo fatto delle buone prestazioni e sono fiduciosa che anche domenica riusciremo a sfruttare il vantaggio di giocare davanti al nostro pubblico trasformandolo in punti preziosi”.

Da segnalare un passato nella Foppa Pedretti Bergamo per la palleggiatrice Noemi Signorile, che ha vestito i colori della squadra lombarda per due stagioni, a cavallo fra il 2010 ed il 2012. Inoltre, si rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse. E grazie alla quale sarà possibile durante il match consultare i roster e votare l’MVP della gara. Tra tutti i supporter che avranno votato, verrà estratto a sorte un vincitore che sarà premiato in campo al termine delle partite casalinghe con gadget della squadra.

LE AVVERSARIE

La Volley Bergamo nasce dall’idea di alcuni imprenditori locali che nel 2021 ne acquistano il titolo sportivo, a seguito della decisione presa dalla famiglia Foppa Pedretti di mettere in vendita la società e lasciare il territorio bergamasco dopo tanti anni di successi. La squadra nella stagione 2021-22 parte direttamente dal campionato di Serie A1. Nella stagione successiva disputa la semifinale di Coppa Italia e viene eliminata ai quarti di finale dei playoff scudetto. Ben più datata e gloriosa è la storia dell’ex Foppa Pedretti che ha annoverato in bacheca 8 scudetti vinti, 6 coppe Italia, 6 supercoppe italiane, 7 coppe dei campioni e 1 Coppa CEV.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming su Volleyball WorldTV (https://volleyballworld.tv/);-20% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA20

Campionato femminile SerieA1 Tigotà 2023/2024

Regular season – 4ªgiornata ritorno

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo – Volley Bergamo 1991

Domenica 21 gennaio 2024, ore 17:00– Palazzetto dello sport di Cuneo

ARBITRO 1: Alessandro Rossi

ARBITRO 2: Alessandro Cerra

VIDEOCHECK: Flavio Spatola