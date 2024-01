A Fossano, Savigliano e Saluzzo il gruppo alpini dona libri alle biblioteche

Un libro per la memoria del sacrificio degli Alpini questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dal gruppo Alpini di Cervere in collaborazione con i comuni di Cervere e Fossano in occasione nel giorno 26 gennaio, "Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini".



L'appuntamento è per le ore 10,30 presso la sala Barbero del Castello degli Acaja di Fossano per la cerimonia simbolica di consegna dei libri alle biblioteche del Sistema Bibliotecario Fossano, Savigliano, Saluzzo.



"Abbiamo deciso di acquistare, grazie al supporto di Acqua Valmora un centinaio di volumi del libro 'Il sergente nella neve' di Mario Rigoni Stern ad ognuna delle 43 biblioteche del Sistema Bibliotecario Fossano/Savigliano/Saluzzo di cui Fossano è capofila - spiega Giacomo Dotta promotore e curatore dell'iniziativa - ci tengo a ringrazia fin da subito i Sindaci di Fossano Dario Tallone e Cervere Corrado Marchisio per il prezioso supporto, il Gruppo Alpini della Piana Cuneese, in ultimo un ringraziamento casa editrice Einaudi, nonché a Gianni Rigoni Stern, figlio dell'autore, che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Nelle stesse ore il libro sarà donato a tutte le classi terze delle scuole medie del territorio fossanese per mano dei gruppi alpini locali".



"Ringrazio Giacomo Dotta e tutto il gruppo Ana da lui rappresentato per questa importante iniziativa - sottolinea il sindaco di Fossano Dario Tallone - ricordare quotidianamente il sacrificio degli Alpini Eroi deve essere un punto cardine del sistema culturale di oggi".