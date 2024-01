A Lodi, per la festa di San Bassiano, anche il sindaco di Mondovì Robaldo

Il sindaco della Città di Mondovì, Luca Robaldo, ha partecipato nella giornata di oggi, 19 gennaio, a Lodi alla Festa del Santo Patrono, San Bassiano.

Un legame, quello tra la città lombarda e il Monregalese, sviluppatosi soprattutto a partire dal settembre del 2017 con la nomina di Egidio Miragoli, lodigiano d’origine, alla guida della Diocesi di Mondovì.



«Ringrazio sua eccellenza il vescovo per questo gradito invito che ho accolto con immenso piacere» il commento del sindaco Robaldo. «Prendere parte ad un momento così solenne, celebrato per l’occasione dal Segretario di Stato della Santa Sede cardinale Pietro Parolin, ha rappresentato senza dubbio un’esperienza emozionante e arricchente. Un’occasione di crescita umana e spirituale, dunque, ma anche una straordinaria opportunità per aprire lo sguardo al di fuori dei confini locali, interagendo con il territorio lombardo (e, in particolare, con il collega sindaco Andrea Furegato) e con le massime autorità presenti come il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini. La testimonianza più evidente di quanto le istituzioni laiche e quelle religiose possano dialogare per il bene della collettività»