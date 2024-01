Volley A1F. Maddy Kubik lascia Cuneo per la League One Volleyball USA: ha già firmato

Madison Kubik lascia la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo. Non subito, ma a fine stagione: la schiacciatrice americana ha già firmato un contratto che la lega alla futura League One Volleyball USA, il nuovo campionato americano femminile che nascerà oltreoceano la prossima stagione.

Una scelta comprensibile dal punto di vista umano per la giocatrice a stelle e strisce, che torna nel suo Paese dopo una sola stagione in Europa. Quel che non è piaciuto ai dirigenti di Cuneo è stato il venirlo a sapere da un post che la LOVB ha pubblicato sui social ed al quale Maddy ha messo il proprio like: nessuna comunicazione precedente tra la giocatrice la società.

"La società era informata della nascita della nascente nuova Lega americana", dice il presidente di Cuneo Granda Volley, Patrizio Bianco. Che aggiunge: "Apprendere dai social che l'atleta ha firmato l'accordo lascia tutti un po' con l'amaro in bocca, ma va riconosciuto che ormai questo è il modo e a volte ti accorgi delle cose da un post piuttosto che saperlo dalle persone interessate. Noi che siamo ancora uomini con la schiena dritta e amiamo parlarci avremmo preferito poterlo apprendere da una telefonata o in una condizione diversa, ma ne prendiamo atto".

Bianco elogia comunque l'operato dell'atleta fino a questo momento: "La ragazza si sta comportando bene, è una professionista e siamo sicuri che farà un gran finale di stagione. Dopodiché le auguriamo ogni bene, affinché si ricordi sempre di essere passata dalla nostra terra meravigliosa che è la provincia di Cuneo"

Nulla da eccepire dal punto di vista procedurale dell'accordo di Kubik: l'atleta ha in essere un contratto annuale, con eventuale rinnovo per altri due. Dunque, libera di scelta a fine stagione: quel che "brucia" è la forma.

Per di più in un momento non particolarmente ideale per la squadra: le biancorosse sono in piena bagarre salvezza, che passerà attraverso le prossime due partite, entrambe in casa: domenica contro Bergamo, mentre sette giorni dopo ci sarà Casalmaggiore.

La partenza di Kubik non sarebbe l’unica in casa Cuneo: i rumors danno per sicure partenti a fine stagione anche l’altra americana, la centrale Anna Hall, insieme con la schiacciatrice olandese Anna Haak.