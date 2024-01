Allenamento con il campione Masashi Ebinuma

Durante gli allenamenti, suddivisi per età, il maestro Ebinuma ha trasmesso ai partecipanti la sua passione per il judo; ha iniziato con un breve riscaldamento generale, seguendo poi con esercizi specifici riguardanti una delle sue tecniche preferite (il morote seoi nage) che ha spiegato in modo chiaro e conciso e ha fornito a tutti gli atleti alcuni consigli sulla corretta ed efficace applicazione.

La parte finale è stata dedicata al randory (una forma di combattimento libero che consente ai judoka di mettere in pratica le tecniche apprese) sia a terra che in piedi.