Dal Ponte Albertino ad Alba al cavalcavia di Canale: in Langa e Roero un 2024 di grandi opere

La Provincia è impegnata nel programmare e coordinare gli interventi sul territorio di Langhe e Roero per il 2024. A febbraio partiranno gli importanti lavori di consolidamento della fondazione dei pilastri sul ponte Albertino ad Alba. A Canale, dopo la chiusura delle scuole, sarà sostituito l’impalcato danneggiato del ponte lungo la Strada Provinciale 929. Il manufatto è quello mediante il quale l’ex Statale, che fa da circonvallazione al centro roerino, ne attraversa l’abitato all’altezza di corso Alba.

Punto importante degli interventi sarà la messa in sicurezza delle strade, in tutta la Granda, come spiega Massimo Antoniotti, consigliere provinciale delegato alla Viabilità: "Ci occuperemo della bitumatura dei tratti più danneggiati in tutta la provincia, compatibilmente con le risorse disponibili. Ad Alba saranno interessati i sei circoli del reparto. In alcuni i casi i nostri interventi coincideranno con le zone di passaggio del Tour de France e del Giro d'Italia, che sono attesi con grande trepidazione dal nostro territorio".

Grazie a una convenzione tra Provincia e Comune verrà inoltre messo in sicurezza l'incrocio in località Vogliere a Santo Stefano Belbo. Molto importante anche la rotatoria che verrà realizzata nel territorio tra Alba e Gallo, davanti al bar San Carlo, in Piana Gallo. A Neive, nella seconda metà dell'anno, partiranno, invece, i lavori di consolidamento e gli interventi idraulici sul ponte sul Tanaro.

Novità sono attese per l'Asti-Cuneo. "Stanno proseguendo i lavori per il secondo lotto, in primavera la Conferenza dei servizi dovrà quantificare e fornire le tempistiche nercessarie a realizzare le opere di completamento che erano già state recepite nei mesi scorsi", conclude il consigliere Antoniotti.