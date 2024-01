Il 2023 di Ascom Bra: "Moderatamente soddisfatti, ma il panorama non è tranquillo"

Con Luigi Barbero, direttore Ascom Bra, facciamo il bilancio sull’andamento del commercio nell’anno da poco terminato.

"Ci siamo ritrovati e ci troviamo tutt’ora in un contesto internazionale non chiaro. Nel 2023 abbiamo subito l’incremento delle bollette e dell’inflazione, tale da creare preoccupazione nei consumatori e di conseguenza nei consumi. La fine dell’anno è stata invece segnata da un pizzico d’ottimismo in più e anche il Natale è andato meglio rispetto alle aspettative. Siamo dunque moderatamente soddisfatti, nonostante il contesto non sia ancora tranquillo. Se i segnali dall’inflazione parevano essere rassicuranti, le recenti problematiche legate al canale di Suez e alla deriva dei conflitti potrebbero avere delle ricadute sui mercati".

Uno spiraglio di luce costante è invece il turismo che "continua crescere, con flussi post-Covid molto importanti. Anche il commercio del territorio resta saldo, almeno per ora. Rimane infatti un po’ di preoccupazione: se non si ridurranno rapidamente i tassi d’interesse per aziende e famiglie, ci saranno ricadute sui consumi".

Il 2023 di Bra è stato segnato da diversi eventi di successo, tra cui il passaggio del Giro d’Italia, Cheese e la trasferta torinese di Bra’s, che il prossimo settembre tornerà in città con una presenza e contenuti ancora più grandi. "Abbiamo ricevuto riscontri positivi da parte di tutti. Siamo molto contenti", sottolinea Barbero.

Con l’Amministrazione cittadina, l’Ascom sta dunque ora lavorando sugli eventi da proporre durante l’anno, sui quali Barbero non ci ha anticipato nulla, in attesa di comunicati ufficiali.