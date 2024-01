Meteo, buon rigelo della neve umida grazie al tempo freddo e stabile

"La settimana che ve verso la conclusione ha visto condizioni meteo dinamiche, con il passaggio di una perturbazione atlantica e la discesa di una perturbazione fredda dalla Scandinavia". A decretarlo è il bollettino di ieri (venerdì 19 gennaio) dell'Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.

Si sono registrate nevicate di intensità generalmente debole, localmente moderata nelle zone settentrionali. La quota neve si è attestata sui 1.000 m nel nord Piemonte, sui 1.500 m nei settori occidentali, e sui 2.000 m in quelli meridionali. Nella giornata di giovedì, a causa dell'innalzamento del limite pioggia-neve, il manto nevoso si è umidificato anche a quote superiori ai 2.300-2.400 m.

Il vento, a tratti particolarmente intenso, è stato una presenza costante durante tutta la settimana.



I quantitativi di neve fresca cumulata sono modesti, con circa 20-30 centimetri sulle Alpi Lepontine, 10-20 cm su Alpi Cozie, Alpi Graie e Alpi Pennine, valori inferiori ai 10 cm altrove.



Il brusco abbassamento della Zero Termico fra venerdì e sabato ha determinato un buon rigelo della neve umida e il miglioramento della stabilità del manto nevoso, ma in alta quota la presenza di accumuli da vento deve essere valutata soprattutto per quanto riguarda il distacco provocato.