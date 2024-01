Saluzzo, Fitwalking del cuore: domani in migliaia alla camminata della solidarietà

Tempo meteo: le previsioni sono favorevoli allo svolgimento del 21° esimo Fitwalking del cuore, domani - domenica 21 gennaio - a Saluzzo. Così i numeri dei partecipanti sono alti: 11.469 i preiscritti, con la tendenza all’aumento, potendo ancora iscriversi prima della partenza.

Il ritrovo è alle 9 a Saluzzo in piazza Cavour, dove ci sarà l'animazione di Andrea Caponnetto e della sua Agenzia Acca oltre a tanti stand con gadgets e offerte dedicate: Caffè Excelsior, Banca Alpi Marittime, Il Podio Sport, Dog Service, Monge e la Concessionaria Ford Azzurra.

La partenza è alle 10 e i tre percorsi sono quelli tradizionali: 6 Km tutti su Saluzzo con la parte collinare e centro storico, 10 Km fino a Manta e 13 Km fino a Verzuolo.Eccoli al link https://www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking-del-cuore.

Quest’anno tornano i ristori, informano gli organizzaztori, e sono proposti a Manta, Verzuolo oltre a quello finale a Saluzzo, sotto l’ala di ferro.

A Saluzzo ci saranno the e cioccolata, a Manta e Verzuolo the caldo. Alla camminata di solidarietà parteciperanno circa cinquanta gruppi tra associazioni e scuole, fitwalkers da varie regioni d’Italia, saranno presenti appositi dispositivi (a Saluzzo alla Castiglia, Chiesa di San Giovanni in prossimità del ristorante Castellana e piazza Cavour, oltre a Manta e Verzuolo) che consentiranno di fotografarsi e poi condividere gli scatti sui social.

Come da tradizione è possibile partecipare con l'amico a 4 zampe, il pettorale del cane costa 2 euro con pacco gara.

Quest’anno tra le iniziative di avvicinamento all’evento, oltre alle camminate gratuite, grazie al supporto di Banca Alpi Marittime e Sedamyl sono stati proposti due laboratori gratuiti per bambini organizzati da MusaKids sui temi del del rispetto e dell’amicizia, e su quello della sostenibilità ambientale con l’utilizzo artistico degli scarti di ortaggi e frutta. Temi in linea con le finalità caratterizzanti il Fitwalking del Cuore.

Sono previste modiche alla viabilità e ai posteggi nelle aree interessate dalla camminata. Per maggiori informazioni: https://www.scuolacamminosaluzzo.it/fitwalking-del-cuore.