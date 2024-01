Pocapaglia, nel 2023 elevate 40 sanzioni per abbandono di rifiuti

Nel 2023, gli Operatori della Polizia Locale di Pocapaglia hanno rilevato quattro incidenti sulle strade del capoluogo roerino, elevato 40 sanzioni amministrative in tema di abbandono/errato conferimento dei rifiuti (in netto calo nell’ultimo anno).

Ritornando alla parte operativa, numerose ore sono state impiegate per la vigilanza alle scuole, posti di controllo e presenza alle principali manifestazioni organizzate dal Comune; nel corso dei controlli svolti su strada, sono state accertate diverse violazioni in ordine ad eccessi di velocità, circolazione con veicoli con veicoli non sottoposti alla revisione, mancato uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta per bambini; inoltre sono stati sottoposti a sequestro amministrativo alcuni veicoli non in regola con il pagamento dell’assicurazione.