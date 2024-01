Il presidente di Cdo Piemonte Felice Vai diventa vicepresidente nazionale dell’associazione

Da oggi la Compagnia delle Opere parla un po’ di più piemontese. Felice Vai presidente di Cdo Piemonte, ha assunto la carica di vicepresidente nazionale - insieme a Alessandro Bracci e Massimiliano Tonarini – affiancando Andrea Dellabianca, nuovo presidente eletto. Sempre piemontesi sono due nuovi componenti del direttivo nazionale appena rinnovato: Giovanni Di Nunno e Ezio Delfino.





Afferma Felice Vai: «Accetto con piacere di rivestire questa nuova posizione. Rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere e condividere a livello nazionale l’esperienza delle imprese del nostro territorio.» Cdo Piemonte, di cui Vai è presidente dal 2013, conta oggi oltre 500 associati, tra imprenditori e professionisti di tutta la regione, interessando diversi settori: dalla meccanica all’IT, dall’edilizia all’energia, dal non profit alla sanità. Ed ancora: agroalimentare, turismo, educazione, sport.





All’indomani della nomina, Felice Vai ci tiene a sottolineare la cifra del suo impegno e di quello dell’associazione che ora rappresenta a livello locale e nazionale: «In un periodo come questo, segnato da continue trasformazioni ed eventi anche traumatici, si nascondono opportunità. Occorre fare squadra per coglierle puntando su coraggio e lungimiranza.» Continua Vai: «Al centro di questo processo, naturalmente, ci deve essere l’essere umano.» In merito a questo punto conclude Vai: «Valorizzare la persona, saperla ascoltare e investire sulle sue capacità è la vocazione della Compagnia delle Opere. Sono pronto a fornire un contributo sempre maggiore per una Cdo in grado di rispondere alle esigenze di imprenditori e lavoratori.»

Chi è Felice Vai

Laureato in Ingegneria Chimica nel 1997, padre di cinque figli, ha da sempre dedicato tempo e passione ad attività sociali e di solidarietà. Inizia la sua attività lavorativa nel 1998 in Michelin Spa, come tecnico di stabilimento; successivamente dopo due anni assume la direzione dell’Associazione Cdo Piemonte, dove ha modo di affrontare aspetti di natura relazionale ed organizzativa. Nel 2005 approda in Asja Ambiente Spa, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili denominata e ne assume il ruolo di direttore commerciale. La mission della Società è quella di realizzare e gestire grandi impianti fotovoltaici, eolici, biogas, biomasse in Italia ed all’estero. Durante questa esperienza lavorativa sviluppa attitudini alla negoziazione, public speaking e gestione degli stakeholder applicate allo sviluppo di grandi impianti anche attraverso la partecipazione a gare pubbliche. Nel 2010 fonda la Felice Vai srl, società di consulenza che opera sempre nell’ambito dell’energia. Lavora con grandi gruppi bancari, fondi di investimento, tribunali, investitori, industrie ed enti religiosi. Dal 2013 diventa Presidente di Cdo Piemonte. Dal 2019 è presidente degli Alumni Polito. Dal 2022 condivide con altri colleghi imprenditori la responsabilità di Cdo Energia.