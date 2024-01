Lions Club Racconigi, una serata dedicata all'ipnosi

Serata molto interessante e partecipata, quella organizzata dal Lions Club Racconigi lo scorso giovedì 18 gennaio all’Arancera di piazza Caduti per la Libertà a Racconigi.

All’inizio della serata il Cerimoniere di Club Michele Tuninetti ha chiesto un minuto di silenzio attribuito a tre grandi Lions che purtroppo nei giorni scorsi hanno lasciato questo mondo con molti rimpianti e tanta riconoscenza per coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerli. Nell’ordine Il Past President internazionale Dr. Pino Grimaldi (fino ad oggi l’unico italiano che ha guidato i Lions a livello mondiale); l’Avv. Giuseppe Bonatesta nel 1953 socio fondatore del Lions Club Saluzzo-Savigliano, ex internato nei lager nella 2° guerra mondiale e decano del Foro di Saluzzo e il Dr. Luigi “Gigi” Amorosa del Lions Club Ventimiglia conosciuto in tutto il Distretto 108Ia3 per la sua attività di formatore e per avere ricoperto numerosi importanti incarichi a livello distrettuale, che ha dato al Club di Racconigi un grande supporto nel corso del Lions Day 2023.

Dopo il triste raccoglimento, salutato con un applauso, il Presidente Enzo Inglese ha presentato il relatore della serata, il Dr. Angelo Luigi Gonella, ipnologo psicoterapeuta, accompagnato da due collaboratrici le D.sse Rosabianca Putzu e Giustina Veneziano che si sono prestate a interessanti sedute di ipnosi.

Sono state anche proiettate alcune clip molto interessanti: una relativa a un servizio di Striscia la Notizia su Canale 5 dove il Dr. Gonella spiegava l’ipnosi ai telespettatori e ai giornalisti che avevano scoperto dei personaggi che ingannavano le persone con prestazioni truffaldine. L’altra invece relativa all’ipnosi medica che documentava l’estrazione di un dente senza anestesia. Molto interessanti sono state le spiegazioni e le risposte alle numerose domande fatte dai soci intervenuti che hanno anche potuto constatare di persona alcuni esempi di ipnosi a una collaboratrice presente alla serata.

Tra la popolazione si stima che il 20% abbia un’ottima ricezione. L’ipnosi moderna nacque nel 1842 e in medicina veniva già utilizzata nel secolo scorso in situazioni di emergenza (guerre) quando non c’erano o scarseggiavano gli anestetici. L’impiego dell’ipnosi medica copre numerosissimi campi: dalla cura della depressione, agli interventi chirurgici, alla neuropsichiatria, dipendenza da ludopatia, psicoterapia fino all’ipnosi estetica. Un mondo veramente molto interessante per la salute e il benessere dell’umanità.