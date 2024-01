Regionali, Tajani blinda Cirio e Bardi: "Non esistono altre alternative"

Antonio Tajani e Maurizio Gasparri blindano la candidatura di Alberto Cirio alle Regionali del Piemonte. E Tajani si spinge più in là, ribadendo il nome del governatore uscente della Basilicata Vito Bardi. Tocca al Presidente di Forza Italia chiudere il congresso cittadino di Forza Italia al Teatro Carignano.

Tajani: "Tutta fiducia a Cirio"

E davanti a una delle istituzioni culturali di Torino, Tajani conferma: " Per noi vincere in Piemonte è fondamentale: confermo tutta la mia fiducia ad Alberto Cirio". "Cirio - ha poi aggiunto - è stato un eccezionale presidente della Regione Piemonte. Apprezzato da tutti, ha ottenuto ottimi risultati. Lo conosco, ho lavorato fianco a fianco con lui quando era Parlamentare Europeo".

"Lo stesso discorso - ha proseguito Tajani - vale per Bardi, che è un eccellente presidente di Regione. Per quanto ci riguarda, non esiste ipotesi alternativa". Cirio e Bardi, per il presidente di Forza Italia, "sono i migliori candidati per vincere perché hanno governato bene. Non abbiamo mai fatto alcuna polemica con candidati di altre forze politiche".