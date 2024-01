Sci alpino, Coppa del mondo femminile: Sara Hector domina il GS femminile di Jasna

La svedese Sara Hector ha colto la quinta vittoria in carriera in Coppa del Mondo firmando il gigante di Jasna, in Slovacchia. Dopo essere stata al comando al termine della prima manche, la scandinava ha confermato di trovarsi a proprio agio sul ghiaccio del tracciato slovacco siglando il miglior tempo anche nella seconda frazione per fermare il cronometro sul 2’17″80 e vantare ben 1″52 nei confronti di Mikaela Shiffrin, con la neozelandese Alice Robinson in terza piazza (2″71) a ricalcare quanto detto dalla prima frazione.

Nel giorno della prematura uscita di Federica Brignone nella prima manche, Elisa Platino chiude in quindicesima posizione, migliorando il miglior risultato della carriera: la venticinquenne altoatesina di Merano prima di oggi era stata sedicesima a Kranjska Gora nel gennaio 2023.

Poco dietro, miglior risultato stagionale per la veneta Asja Zenere che è diciannovesima a 6″95 mentre la carnica Lara Della Mea è 26esima a 8″35.

Come detto tra le vittime del ghiaccio del tracciato di Jasna c’è anche Federica Brignone, sorpresa dopo quattro porte nella prima manche e finita sulla neve fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica, e Petra Vlhova, caduta poco più in là e portata al traguardo adagiata su un toboga. Giornata complicata anche per Marta Bassino, giunta al traguardo della prima discesa con un forte distacco che non le ha consentito di qualificarsi; eliminate nella prima manche pure Roberta Melesi, Ilaria Ghisalberti e la debuttante Ambra Pomarè, uscita dopo il primo intermedio.

L’uscita di Jasna combinata al sesto posto di Lara Gut costringe Federica Brignone a cedere alla ticinese il pettorale rosso di leader di specialità: la classifica di gigante vede ora Gut al comando con 485 punti ed un margine di 25 lunghezze sull’azzurra. Mikaela Shiffrin appare sempre più al comando della graduatoria generale con 1109 punti; alle sue spalle Vlhova è seconda con 802 punti; quarto posto per Brignone con 787.

Domenica 21 gennaio a Jasna è in programma uno slalom con prima manche alle 9:30 e seconda alle 12:30.

Ordine d’arrivo del Gs femminile di Cdm di Jasna (Svk)