Lpm Bam Mondovì: il video-abbraccio di Mamma Bisconti per Valeria Pizzolato

Emozioni e forti sentimenti racchiusi in 90 secondi. Tanti sono bastati a Veronica Bisconti per sorprendere e commuovere l'ex compagna di squadra Valeria Pizzolato, con un video messaggio fatto recapitare nel corso dell'ultima puntata di Time Out, andata in onda questo venerdì.

L'ex libero e capitana della Lpm Bam Mondovì, da qualche mese diventata mamma del piccolo Edoardo, ha voluto rivolgere un saluto e un messaggio d'incoraggiamento per l'ex compagna di squadra. Per l'ex capitana del Puma anche un saluto per Mondovì e la sua gente, con note particolarmente nostalgiche. Ecco il video-messaggio di Veronica Bisconti: