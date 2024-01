Lpm Bam Mondovì - la banda del Puma Kristin Lux ora suona un'altra musica: "Voglio aiutare di più le mie compagne" (VIDEO)

La crisalide è diventata farfalla! Almeno questa è l'impressione. Kristin Lux, la schiacciatrice statunitense della Lpm Bam Mondovì, nella prima parte di stagione è apparsa come un "oggetto misterioso", con potenzialità intraviste, ma quasi sempre inespresse.

Da qualche settimana a questa parte, invece, la musica della banda statunitense è decisamente cambiata, tant'è che la Lux è risultata determinante nelle recenti vittorie ottenute dal Puma con San Giovanni in Marignano e Offanengo. La giocatrice americana ora appare più serena e vogliosa di contribuire al bene della squadra. Ecco Kristin Lux nell'intervista andata in onda nella 12^ puntata di "Time Out":