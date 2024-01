Volley A1F. Cuneo sfida Bergamo in un match (quasi) da dentro o fuori. Enweonwu: "La salvezza? Fuori discussione" (VIDEO)

Contro Bergamo sarà importante l'apporto dell'opposto Enweonwu che dice: "La salvezza non è in discussione" (Foto Danilo Ninotto)

È una partita complicata quella che attende la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo domani, domenica pomeriggio 21 gennaio alle ore 17 contro Bergamo. Ormai una frase fatta, detta e ridetta decine di volte, ma a questo punto della stagione non si può davvero più sbagliare: una salvezza tranquilla per la squadra di Massimo bellano passa attraverso le due prossime gare. Prima con le lombarde, sette giorni dopo contro Casalmaggiore.

Saranno due scontri diretti, nei quali i punti peseranno come macigni e le Gatte dovranno uscire vincitrici almeno in un'occasione altrimenti le cose si faranno maledettamente difficili.

Non è un gran momento per le piemontesi, ma si soffre dall'inizio del campionato. Nelle ultime otto partite le Gatte hanno ottenuto solo 4 punti, con due vittorie al tie break contro Busto e Pinerolo. Le avversarie orobiche, pur non brillando, nello stesso periodo hanno vinto lo stesso numero d'incontri, ma fruttati bottino pieno: 3 punti con la diretta concorrente Casalmaggiore, altrettanti contro Trento.

Sarà comunque una sfida equilibratissima, questo sì, dove ci sarà davvero bisogno dell'apporto di tutta la squadra. Che dovrà giocare unita, in modo corale, senza pensare a desideri o certezze di destinazioni future: solo così Cuneo potrà avere la meglio di Bergamo, per affrontare poi l'altra "finale" contro Casalmaggiore con uno spirito più leggero.

La Honda Olivero S.Bernardo, per esempio, avrà tanto bisogno del suo opposto, Terry Enweonwu, che per una ragione o per l'altra non è mai riuscita ad esprimere al meglio il proprio potenziale durante la stagione. Anche domenica scorsa a Vallefoglia la schiacciatrice è stata condizionata da problemi fisici legati all'influenza, giocando solo nella prima parte del match.

Ed è a Terry che abbiamo chiesto di fare il punto della situazione in vista della gara di domani.