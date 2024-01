Volley maschile A3. Savigliano nella tana di Brugherio, Simeon: "Squadra complessa da affrontare e ambiente caldo"

Dopo la provvidenziale sosta, che ha consentito di ricaricare le pile e soprattutto di godersi le belle emozioni generate dalla qualificazione al turno successivo della Del Monte® Coppa Italia A3, è tempo di tornare in campo per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, domenica 21 gennaio alle ore 18, renderà visita alla Gamma Chimica Brugherio per la diciassettesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario.

Sarà un ritorno in campo tutt’altro che agevole per i biancoblu, attesi sul campo ostico di una delle squadre più imprevedibili del girone. I Diavoli Rosa, infatti, viaggiano a metà classifica, con la zona playoff a portata di mano e possono contare su un roster giovane ma già di assoluto valore. A guidarlo, in panchina, l’esperienza di coach Davide Delmati, volto noto in provincia per i suoi trascorsi nella sponda femminile di Mondovì in A2, così come il centrale Daniele Mellano, saviglianese e prodotto del vivaio del Monge-Gerbaudo, con cui esordì in Serie A3. Tra i punti di forza di Brugherio, certamente l’imprevedibilità dell’attacco, in cui spiccano i nomi dell’opposto Prespov e della banda Meschiari, quest’ultimo capace in stagione anche di toccare quota 30 (come accaduto a fine dicembre a Bologna).

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. La pausa forzata, come detto, è stata più che mai rivitalizzante per capitan Dutto e compagni, che hanno avuto modo di tirare il fiato dopo un vero tour de force da cui sono usciti con sei vittorie consecutive, a cui si è aggiunta la ciliegina sulla torta del PalaBarbazza, in una serata indimenticabile di Coppa Italia.

Ora, però, c’è da voltare pagina, come spiega coach Lorenzo Simeon: “Questa sosta è stata utile per riprendersi e per recuperare anche alcune situazioni di acciacco. Ora ci prepariamo a un nuovo tour de force, che si aprirà con la sfida contro una squadra complessa da affrontare, che in casa ha sempre giocato un’ottima pallavolo e che anche in trasferta è cresciuta molto. Brugherio ha un roster fisico, con attaccanti molto aggressivi e dei centrali efficaci e nel giro delle nazionali giovanili. In più, giocheremo in un ambiente “caldo”, che conosciamo bene perché lì lo scorso anno abbiamo perso”.

I precedenti. Lo storico tra le due squadre pende dalla sponda piemontese, ma con un equilibrato 3-2 su cinque incontri. I ragazzi di coach Simeon, però, hanno vinto gli ultimi due incroci: nella prima giornata di ritorno del 2022/23 (3-1) e nella quarta giornata di questa stagione (3-0), sempre al PalaSanGiorgio. L’ultimo incontro al Paolo VI di Brugherio, però, vide il successo dei padroni di casa, che s’imposero nella gara inaugurale della scorsa annata al tie-break.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra Gamma Chimica Brugherio e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 21 gennaio al Centro Sportivo Parrocchiale Paolo VI di Brugherio (MB).

La sottoscrizione a premi. Intanto, è quasi giunta al termine la sottoscrizione a premi organizzata dal Volley Savigliano, che mette in palio alcuni premi unici, come viaggi, degustazioni e tanto materiale sportivo. Chi fosse interessato all’acquisto dei biglietti, potrà ancora farlo durante la partita casalinga contro il Sarlux Sarroch, in programma sabato 27 gennaio con orario anticipato alle ore 20.00. Proprio al termine della sfida verranno poi estratti i biglietti vincitori, con l’assegnazione dei premi.