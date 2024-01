La nuotatrice braidese Anita Gastaldi entra nel gruppo sportivo dei Carabinieri

Anita Gastaldi ha giurato di essere fedele alla Repubblica. Grande festa giovedì 18 gennaio a Roma per la nuotatrice braidese che all’età di 20 anni è entrata nel gruppo sportivo dei Carabinieri. «Un giorno importante che resterà nel tuo cuore e nei nostri cuori - commenta la madre Tiziana Amatruda - . Siamo tutti orgogliosi e fieri di te».



Un onore grandissimo, frutto di tanto impegno e tanti sacrifici, dimostrati all’ultimo Campionato Assoluto Open Frecciarossa FIN in vasca lunga di Riccione in cui si è laureata campionessa italiana nei 200 misti donne.



Una gioia che ci riporta alla mente le prestazioni strepitose alla 31ª edizione dei Fisu World University Games, tenutisi a Chengdu, in Cina. Per lei un fantastico poker nelle acque del Dong’an Lake Sports Park Aquatics Centre. Prima con l’argento nella staffetta 4x100m stile libero donne e l’argento nella staffetta 4x100m stile libero mista. Poi con la medaglia d’oro nei 200m misti donne e infine il bronzo nella staffetta 4x100m misti donne. Ad maiora semper.