Alba, martedì alle 9.30 l’ultimo saluto a Danilo Romani

Si terranno martedì 23 gennaio ad Alba – nella chiesa di San Paolo alle 9.30 - i funerali di Danilo Romani, il giovane astigiano ritrovato senza vita nella notte tra il 17 e il 18 gennaio. Il corpo verrà poi trasportato al tempio crematorio di Bra.



Alle 20.30 di oggi(domenica 21 gennaio) avrà luogo la veglia, nella parrocchia della trasfigurazione di Alba.



Lascia la compagna Teresa, papà Stefano, mamma Maryna, il fratello Sasha e i nonni Franco e Mariella.

Il ritrovamento in località Biglini

Il corpo senza vita del 24enne residente a Cisterna d’Asti è stato trovato dai carabinieri di Alba nella campagna in riva al fiume Tanaro, in località Biglini.



Danilo si era allontanato volontariamente la domenica precedente, mettendo in allarme la famiglia: dopo i rilievi la Prefettura di Asti non ha potuto che sottolineare l’eventualità del gesto anticonservativo.

Se hai bisogno di aiuto

La redazione di TargatoCn ricorda che a chiunque si trovasse in una situazione di emergenza la possibilità di chiamare il 112.



Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it. Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.



Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.