Strade sicure, Bergesio (Lega): “Con la Lega al governo più sicurezza nel nostro Paese”

Lo afferma il Senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, che spiega: “Legalità e sicurezza sono da sempre e continueranno ad esserlo una priorità per la Lega. “Strade sicure” era stata cancellata dalla sinistra, mentre è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza a tutti i cittadini italiani”.



Grazie all’operazione, fortemente voluta dalla Lega, ci saranno 6.800 militari ripartiti in tutta Italia in difesa delle città, con un aumento di 1.400 persone in più rispetto al 2023, dislocati in particolare presso le grandi stazioni ferroviarie. Pattuglieranno le strade, soprattutto nei quartieri più fragili, e rafforzeranno gli organici delle caserme.



In Piemonte sono in arrivo 623 militari, 60 in più rispetto al contingente del 2023.



“La presenza delle forze dell’ordine sempre più capillare e costante è importante segnale di attenzione al territorio e alla sua sicurezza. Alle donne e agli uomini in divisa, che ringrazio perché da sempre vigilano ed intervengono per la nostra sicurezza, auguro buon lavoro”, conclude il Senatore Bergesio.