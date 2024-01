Iscriviti al percorso formativo di qualifica "Operatore Edile" [VIDEO]

La Scuola Edile della Provincia di Cuneo propone presso la sede di Savigliano il percorso formativo di qualifica “Operatore Edile” della durata di 990 ore annue per tre anni.

Figura professionale polivalente in grado di interpretare il disegno tecnico, realizzare strutture, intonaci e finiture, eseguire le fasi di preparazione, assemblaggio ed installazione di casseforme lignee, metalliche di piccola prefabbricazione, nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e degli standard di qualità. Il processo di lavoro che caratterizza la figura riguarda: pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, strutturazione del cantiere edile, lavorazioni in muratura, lavorazioni in carpenteria, lavorazioni di finitura, verifica e controllo.

I destinatari sono ragazzi dai 14 ai 25 anni in possesso della licenza media.

Il corso si articola in: competenze professionalizzanti: laboratorio di esercitazioni pratiche, tecnica costruttiva, sicurezza, disegno tecnico, tecnologia edile; competenze di base: italiano, inglese, storia e geografia, diritto ed economia, accoglienza e orientamento, competenze di cittadinanza, matematica, competenze scientifico / tecnologiche, competenze digitali; stage: 300 ore in classe 3^ presso imprese edili.

Dopo la qualifica i dicenti possono accedere a lavorare presso imprese edili oppure proseguire gli studi di quarta e quinta per il conseguimento di un diploma.

Il corso è finanziato dal FSE per cui è totalmente gratuito.

Agevolazioni: La Scuola Edile fornisce anche gratuitamente i DPI, attrezzature, libri, materiale didattico, pasti per le giornate con rientro pomeridiano, rimborso spese di trasporto per chi arriva da fuori comune di Savigliano.

Iscrizione: l’iscrizione al corso deve essere effettuata sul sito del MIUR all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Il codice meccanografico da indicare è il seguente: CNCF01300Q

La Scuola Edile è aperta tutti i giorni per essere visitata e, per chi volesse, provare ad effettuare laboratori pratici. Contattare per appuntamento il numero 0171/697306.