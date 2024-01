Il Carnevale, le sue maschere... e il cioccolato

Il Carnevale, che quest’anno inizia sabato 27 gennaio e termina martedì 13 febbraio, è una ricorrenza molto amata, soprattutto dai bambini, che ci regala sfilate di carri allegorici, cortei di maschere e feste in costume, in ogni località, non solo a Venezia e a Viareggio. A Carnevale, si sa, tutto è permesso: dal lancio di coriandoli, agli scherzi, alle abbuffate di cioccolato (“semel in anno licet insanire”).



Carnevale e cioccolato sono, infatti, un binomio strepitoso e collaudato. Ogni regione ha le sue specialità: scorzette, mostaccioli, cicerchiata, gianduiotti, tartufi, praline e chi più ne ha più ne metta. La fantasia dei pasticceri scopre sempre nuovi accostamenti per stuzzicare i palati più fini e regalare un momento di allegria, così necessaria in momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo.



Il cioccolato - si sa - è un toccasana per l’umore e con le sue benefiche proprietà antiossidanti si prende cura della nostra bellezza, combatte le rughe e rende la pelle morbida. Può anche essere usato come rimedio naturale per coprire i primi capelli bianchi. Perché questo Carnevale, allora, non prepariamo in casa maschere particolari per i capelli o per il viso, che si trovano anche in commercio, già pronte e facili da usare?



Maschera per capelli

Sciogliere a bagnomaria cioccolato fondente (due cucchiai), olio di mandorle dolci (un cucchiaio) e un cucchiaino di miele, per dare luminosità alla chioma. Applicare il composto suoi capelli, massaggiare bene alla radice, ricoprire con una pellicola per alimenti e lasciare in posa per un quarto d’ora. Poi risciacquare con acqua fresca.



Maschera per il viso

Versare in una ciotola due cucchiai di cacao fondente in polvere, uno di miele (cosmetico prezioso fin dall'antichità) e uno di yogurt bianco. Aggiungere tre gocce di olio di mandorle e mescolare bene fino ad ottenere un composto cremoso da spalmare su collo e viso con l’aiuto di un pennello, lasciando liberi occhi e labbra. Lasciare agire per 15 minuti, poi risciacquare con acqua tiepida.



Mascherine da dessert

Piaceranno molto ai bambini: sono facili, golose e facili da preparare, ne trovate in Internet diverse varianti. In ogni caso è concesso leccarsi i baffi.