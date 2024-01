Coltivando il futuro del Piemonte: sostenibilità, eccellenza e innovazione nell'agricoltura

In seguito alla visita di tre giorni in Provincia di Cuneo del senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato all’Agricoltura, ho avuto modo di riflettere sugli argomenti trattati, in particolare durante l’incontro alla Fondazione Agrion di Manta e nel tour al suo centro sperimentale per la ricerca ed innovazione in ambito agricolo.



L’agricoltura è uno dei pilastri della nostra Regione, è un esempio di eccellenza, un patrimonio inestimabile che costituisce il fulcro dell'economia piemontese, e, in particolare, della Provincia di Cuneo.



Occorre proteggere e sviluppare le potenzialità di questo settore, mantenendo il giusto equilibrio tra l'uomo e l'ambiente.



Il rilancio della produzione agricola e la promozione della qualità dell’agroalimentare sono obiettivi prioritari, in quanto contribuiscono non solo a sostenere l'economia locale, ma anche a preservare e valorizzare il marchio distintivo del “Brand Piemonte”.



Sono fondamentali le aggregazioni di produttori in "Distretti del cibo", strumenti essenziali di politica economica che mirano a sostenere e valorizzare le produzioni agroalimentari e il paesaggio rurale.



Questo approccio coniuga le attività agricole con la tutela dell'ambiente, la valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni dei territori, insieme alla promozione turistica.



La continua valorizzazione delle "strade del gusto", del cibo e del vino è fondamentale per promuovere l'agroalimentare e il turismo nei nostri territori.



È necessario fornire sostegno alle filiere in crisi che, a causa dei cambiamenti climatici, si trovano ad affrontare i problemi causati dalla difficile gestione delle risorse idriche e degli infestanti, dovendo così sostenere elevati costi di produzione a fronte di non giuste remunerazioni.



Per assicurare la prosperità futura si deve investire in ricerca, dando impulso all’agroindustriale, settore fondamentale per l’innovazione e per la tutela della biodiversità, continuando a stimolare l'insediamento dei giovani agricoltori con il Programma di sviluppo rurale (PSR).



Inoltre, la formazione e l'educazione continua nelle scuole sono elementi chiave per educare le nuove generazioni sui sistemi alimentari sostenibili, la politica del cibo e il contrasto allo spreco, sensibilizzando le mense pubbliche alla filiera corta e al biologico.



Serve un settore agricolo forte, sostenibile ed efficiente.



Possiamo lavorare insieme per garantire un futuro prospero e fiorente per il Piemonte, dove la nostra terra, la nostra cultura e la nostra economia riescano a svilupparsi con il giusto equilibrio, fra tradizione e innovazione, per coltivare un domani di successo e benessere per ogni cittadino.



Elisa Tarasco