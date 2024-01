Biathlon, Giochi Olimpici Giovanili invernali di Gangwon: Giordano 5^ nell'individuale, Gautero 8^

Il centro biathlon di Alpesia, che regalò grandi emozioni alla spedizione olimpica azzurra nel 2018, torna ad ospitare gare internazionali sotto l’egida del CIO. La prima gara dei Giochi Olimpici Giovanili invernali di Gangwon 2024 ad assegnare medaglie per il biathlon è l’individuale femminile (10km).

La ceca Ilona Plechacova vince sfruttando la precisione al poligono. L’argento è ad appannaggio della teutonica Marie Keudel, le compagini tedesche continuato ad ottenere risultati di pregio in ogni categoria ed evento. Nayeli Mariotti Cavagnet regala gioie e la prima medaglia per la spedizione azzurra in Corea.

L’Italia si presentava alla partenza con ben due atlete (su quattro convocate) piemontesi: Carlotta Gautero e Matilde Giordano.

La migliore azzurra, come già descritto, è stata la valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet (0+1+1+1). È stata competitiva in entrambe le componenti di gara ed ottiene il secondo crono nello ski time. A proposito di crono sugli sci stretti ben tre italiane si sono attestate nella top ten di questa speciale classifica, lasciandosi alla spalle atlete più quotate di IBU Junior Cup, segno che la condizione e i materiali erano eccellenti.

La più giovane delle italiane, classe 2007, Matilde Giordano (2+0+1+0) si attesta in 5° piazza, ha guadagnato secondi preziosi con i tempi di rilascio colpi al poligono. La piemontese Carlotta Gautero (0+1+1+2) chiude al 8° posto, c’è del rammarico per gli errori nell’ultimo poligono in piedi e la medaglia era alla portata. Eva Hutter (3+1+1+2) ha faticato con la carabina in ogni sessione di tiro, per lei arriva un 52° posto.

Il vento è stato un fattore lungo tutta la gara, anche se ha mantenuto una direzione costante è stato mortifero per le sessioni al poligono delle atlete, nessuna ha concluso con lo zero all’arrivo. Rimanendo in tema condizioni meteo fortunatamente le temperature non sono state gelide come spesso accade in questa località.