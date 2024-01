Calcio Serie D: poker del Bra alla Fezzanese, al Bravi finisce 4-0

Un ottimo Bra schianta la Fezzanese nella quarta di ritorno, imponendosi con un rotondo 4-0. Dopo avere chiuso il primo tempo in vantaggio di una rete i giallorossi si scatenano nella ripresa, segnando altre tre volte in sei minuti (dal 66' al 72'). Doppiette per Marchisone e Pautassi, a tratti immarcabili.

LA CRONACA

La prima occasione è per gli ospiti ed arriva al quarto d'ora di gioco. Bruccini incorna di testa sul corner di Baudi, Thcokokam blocca a terra. Il Bra spezza l'equilibrio al minuto 24. Gerbino lancia lungo per Marchisone che vince il contrasto con Angeletti, disturbato da Gabelli nella sua già incerta uscita e realizza a porta vuota con un tocco preciso: 1-0. L'autore del gol e Musso si muovono molto e non concedono punti di riferimento agli avversari, spesso in difficoltà sul pressing giallorosso. Squadre negli spogliatoi con gli ospiti avanti di un gol.

Rolla riparte con due volti nuovi: Lunghi e Giampieri rilevano Beccarelli e Banti. Al 55' ci prova Baudi dal limite dell'area, Thchokokam neutralizza. Nuovo doppio cambio Fezzanese al minuto 65: Scieuzo e Del Bello per Stradini e Fiori. Ma è il Bra a trovare la via della rete. Corner di Marchisone, Pautassi anticipa tutti ed infila Angeletti, 2-0. Poco dopo finisce la partita di Gerbino, al suo posto Tuzza. Pautassi è scatenato e sigla il tris al 69'. Irresistibile la sua percussione sul lato mancino, dopo uno scambio con Giallombardo ed efficace conclusione per la doppietta personale. La squadra ligure sparisce dal campo, il Bra ne approfitta. Marchisone cala il poker con un gran destro da fuori area, 4-0. Lo stesso Marchisone viene richiamato in panchina da Floris, così come Mawete: in campo Gyimah e Vaiarelli. Poco dopo tocca a Fogliarino e Omorogbe; out Musso e Tos. Il risultato non cambia più. Floris porta a casa un'altra bella vittoria ed una prestazione di spessore.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Thchokokam, Tos (77' Omorogbe), Giorcelli, Ropoli; Mawete (73' Vaiarelli), Daqoune, Gerbino (67' Tuzza), Giallombardo, Putassi; Marchisone (73' Gyimah), Musso (77' Fogliarino). A disp: Arione, Magnaldi, Matija, Fogliarino, Omorogbe, Bosio. All Floris

Fezzanese (3-5-2): Angeletti, Selimi, Gabelli Santeramo, Banti (46' Giampieri), Bruccini (77' Lazzoni), Cecchetti, Beccarelli (46' Lunghi), Stradini (65' Scieuzo); Baudi, Fiori (65' Del Bello). A disp: Salvalaggio, Giampieri, Del Bello, Bianchi, Guelfi, Lazzoni, Scieuzo, Lunghi, Mariottti. All Rolla

Gol: Marchisone 24', Putassi 66', Pautassi 69', Marchisone 72'

Ammoniti: Giorcelli, Giampieri

Arbitro: Giuseppe Sassano di Padova; assistenti Riccardo Targa di Padova e Marco Fontana di Schio