Bra, lento camminar nel Barocco - Quinta puntata [Seconda Parte]

La seconda puntata dedicata alla Città di Bra di Storie dell’Arte comincia da Palazzo Traversa, l’opera architettonica braidese che parla di Medioevo e Rinascimento.

Il lento camminare di Franco Giletta ci porta poi davanti alla Chiesa dei Battuti Neri di San Giovanni Decollato con degli interessanti dipinti di Claret e di Agostino Cottolengo, fratello del santo.

Ma per vedere la vera meraviglia della Città di Bra occorre salire verso la collina dove è possibile ammirare il capolavoro di Antonio Vittone. È la Chiesa di Santa Chiara: una meraviglia di Barocco e Roccocò con la sua particolare doppia cupola.

Con l’assessore Fabio Bailo arriviamo ai piedi della Zizzola, simbolo della Città e concludiamo la puntata in Palazzo Mathis con i suoi affreschi storici riemersi da soli 25 anni.





Storie dell'Arte è un prodotto editoriale di More News. Un viaggio immaginario tra le meraviglie della provincia di Cuneo raccontato dalla voce di Franco Giletta, pittore e profondo conoscitore di opere dell'uomo presenti su questo territorio, tutto da scoprire. Meraviglie artistiche da ascoltare, ma anche da osservare, in un'ideale passeggiata tra i tesori di una delle province più grandi d'Italia, non per niente conosciuta come "La Granda". Tra pianure, colline e montagne, terra di confine con la Francia, crocevia di dominazioni e influenze culturali. Tutto questo è Storie dell'Arte, la Granda è Bellezza. Ogni domenica alle 8,30.



Storie dell'Arte, la Granda è Bellezza



Prodotto da: More News

Testi e voce: Franco Giletta

Riprese e montaggio audio e video: Daniele Caponnetto



