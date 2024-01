La Lpm Bam Mondovì ha chiuso la regular season con la vittoria sulla Orocash Picco Lecco per 3-1. Un successo, il quarto consecutivo, per la squadra monregalese, che nell'ultimo mese ha conquistato dodici punti su dodici.

Prestazione buona per tutte le pumine, tra le quali ha spiccato ancora una volta quella di Alice Farina. Per la centrale del Puma 15 punti all'attivo, due ace ed efficienza in attacco del 60%. Eccola ai nostri microfoni al termine del match: