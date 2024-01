Volley A1F. Cuneo ora trema: Bergamo vince 3-1 in trasferta e sorpassa le piemontesi che sono terzultime

Clamoroso colpaccio di Bergamo sul campo di Cuneo. La Honda Olivero S.Bernardo cede 1-3 alle orobiche (22-25/25-15/23-25/27-29) e si vede superata in classifica piombando sulla soglia della zona retrocessione. Ora sono dodicesime.

La classica partita dove ha vinto chi è stato capace di mantenere i nervi più saldi ed il verdetto è stato chiaro: in questo momento è Bergamo la più forte dal punto di vista mentale. Le piemontesi dovranno a lungo riflettere su quel terzo set letteralmente gettato alle ortiche: si chiama paura di vincere ed è quello che hanno dimostrato Signorile e compagne quando, avanti 23-20, nella zona calda hanno subito un parziale di 5-0 che è costato loro il set.

Poi il finale di partita che ha visto un'incontenibile Lorrayna spegnere le speranze delle Gatte di portare la partita al te break: brava, bravissima la brasiliana, ma le piemontesi ci hanno messo tanto del loro.

Un vero peccato per i quasi 1800 spettatori che sono accorsi ad assistere alla partita e che avrebbero sicuramente meritato uno spettacolo più bello.

Nessun commento a fine gara da parte dell'allenatore Massimo Bellano, fuggito negli spogliatoi insieme con le ragazze.

A parlare solo il presidente Emilio Manini che ha sgomberato il campo da ogni dubbio: "L'allenatore non è in discussione. Con Bellano abbiamo intrapreso un progetto triennale e sapevamo che il primo sarebbe stato l'anno più difficile". Poi l'annuncio: "Ci rafforzeremo con qualche pedina".

Domenica prossima arriva Casalmaggiore: perdere anche questa sfida significherebbe davvero piombare in un buco nero.

IL MATCH

Il primo break dell'incontro arriva sul mani e fuori di Enweonwu che vale il 7-5, ma Bergamo risponde con due muri di Botigan e pareggia 9-9. Il muro orobico è invalicabile: tocca a Melandri fermare Sylves e siamo 11-13 per le ospiti, che però si fanno di nuovo raggiungere e superare da Cuneo, 15-14, commettendo un'invasione e subendo il primo tempo di Hall. Il time out di Bigarelli porta i frutti desiderati: dopo una serie di cambi palla, la sua squadra alza ancora le barricate e con altri due muri di Botigan torna avanti 17-19. Tocca a Bellano fermare il gioco ed anche le sue ragazze rispondono presente: tocca Stigrot con un mani e fuori pareggiare a 20, poi arriva il muro di Sylves su Davyskiba che segna il controsorpasso 21-20. Bergamo non sta a guardare e piazza l'ace del nuovo +1 (21-22) grazie a Lorrayna che porta la sua squadra sul set ball grazie ad un tocco impercettibile sul muro cuneese (22-24). L'ace di Gennari chiude i conti sul 22-25. Per Bergamo 7 muri in questo primo set.

Parte forte Cuneo nel secondo set con un muro di Enweonwu per il 2-0, poi arriva l'errore in attacco di Lorrayna e siamo 4-1 per le Gatte. Il tocco di prima da parte di Sylves sul servizio potente di Hall porta le piemontesi avanti 6-2 e Bigarelli chiama il suo primo time out. Cuneo però ora ha preso fiducia: sottorete alza le barricate anche Stigrot (7-2), le orobiche provano a rispondere con Gennari che guadagna un break sul 7-4. Torna al servizio Hall e segna l'ace del nuovo +5 sul 12-7 e a questo punto la squadra di casa va in crescendo: un errore delle ospiti, poi altri due break con il muro di Sylves, un attacco di Stigrot e l'ace di Hall per il vantaggio di 9 lunghezze sul 20-11. Il muro di Sylves vale il set ball sul 24-15, mentre l'attacco di Stigrot (25-15) riapre la partita. Cuneo rialza la testa a muro e ne mette a segno 5 in questo parziale, ma finalmente trova sbocchi anche in attacco (45%), con Enweonwu che tocca il 60%.

Bergamo riordina le idee sottorete, ma soprattutto torna ad alzare il muro in avvio di terzo set: va a segno prima Lorrayne per il 2-4, poi attacca Davyskiba, mura anche Butigan ed in un amen le orobiche scappano 3-7. Time out Bellano, ma arriva un altro block lombardo, stavolta con Davyskiba, e siamo 3-8 per le ospiti. Cuneo prova a rispondere con la stessa arma con Hall che blocca Davyskiba (7-10), poi l'americana va in zona 1 e trova anche l'ace del -2 (9-11) mentre Haak riporta sotto le piemontesi sul 10-11. Arriva un'altra battuta punto di Hall e parità ristabilita a 11 con Bigarelli che ferma il gioco: pausa provvidenziale, perché alla ripresa Hall sbaglia l'attacco del 12-14 avversario. L'americana lascia il posto a Molinaro, mentre la situazione torna in equilibrio (15-15) su invasione della prima linea lombarda, poi Stigrot sbaglia il diagonale del nuovo break ospite (15-17), ma l'ace di Signorile riporta le squadre in equilibrio sul 15-15. Cuneo trova il break nella parte calda del set con un diagonale di Enweonwu che segna il 20-18, poi Sylves con un mani e fuori porta le piemontesi sul +3 (20-23). Ma le gatte si fermano qui: Bergamo chiama in campo Pistolesi per Davyskiba, mentre Melandri dal centro riporta sotto le orobiche sul 22-23. Bellano ferma il gioco, ma al rientro in campo Rozanski piazza un ace perfetto (23-23), Lorrayna porta Bergamo al set ball sul 23-24 mentre Gennari a muro ferma Sylves per il 23-25.

Bellano lascia in campo Molinaro al posto di Haal nel quarto set. Cuneo prova subito a reagire e con Silves a muro, poi Enweonwu in attacco va sul 4-1: Bigarelli corre subito ai ripari e ferma il gioco, ma prima Stigrot poi Haak mettono giù due altri punti e sul 6-1 il coach lombardo ha già esaurito i time out a disposizione. Bergamo riordina le idee, mentre Cuneo va in bambola e dal 10-5 subisce un parziale di 1-6 e si ritrova con le avversarie a -1 (11-10) su attacco vincente di Pistolesi. La parità arriva a quota 14 sull'errore in attacco di Sylves, ma Enweonwu dalla seconda linea ridà fiato alla manovra piemontese per il nuovo +2 sul 16-14, l'ace di Rozanski e la palla fori di Stigrot portano per la prima volta Bergamo avanti nel set sul 16-17. Tra sorpassi e contro sorpassi si procede punto a punto fino al set ball per Cuneo messo a segno da Sylves sul 24-23, ma Lorrayna spariglia le carte in tavola e porta Bergamo al match ball (24-25). La brasiliana segna anche l'ace del 27-29 che regala i 3 punti alle ospiti.