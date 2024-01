Volley A2/F: il Puma cala il poker di vittorie consecutive! La Lpm Bam Mondovì piega la Picco Lecco per 3-1

Quarta vittoria consecutiva e quarto 3-1 di fila per la Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera supera anche l'Orocash Picco Lecco nell'ultima gara della regular season. Le pumine hanno disputato una discreta partita, superando un avversario giunto a Mondovì con il chiaro obiettivo di incrementare la propri classifica in vista della Pool Salvezza. Di contro la Lpm ha cercato la vittoria per chiudere questa prima fase di campionato con un bottino più corposo.

Bene la fase difensiva del Puma e attacco piuttosto prolifico grazie ai punti messi a segno da Kristin Lux (22) e Clara Decortes (23). Ottima prestazione anche per la centrale Alice Farina (16) e per il libero Agata Tellone (MVP). La Picco Lecco si è confermata squadra coriacea e mai doma. Nelle lecchesi da segnalare le prove positive per Aneta Zojzi (14) e per le centrali Anna Caneva (9) e Federica Piacentini (10).

PRIMO SET: si comincia con il pallonetto vincente di Clara Decortes. Difese ancora in cerca dei giusti assestamenti e punteggio che viaggia all'insegna dell'equilibrio, 4-4. Nessuna delle due formazioni sembra riuscire a prendere il sopravvento. Ad aggiudicarsi il primo break è la Lpm, che si porta sul 13-11. La reazione delle lecchesi è rapida e la Picco ribalta la situazione andando a condurre 13-14. Aneta Zojzi mette a terra il punto che vale il +3 Lecco e sul 16-19 coach Basso chiama il primo time-out dell'incontro. La formazione ospite continua a macinare punti e sul 17-22 coach Basso spende anche il secondo time-out. Le pumine accorciano le distanze sul 21-23 e questa volta è coach Milano a chiamare il time-out. Al rientro in campo il Lecco conquista i due punti che servono a portare a casa il primo set sul 21-25.

SECONDO SET: la Lpm riparte bene e si porta subito sul 4-1. Contro-break per la formazione ospite e sul 4-3 coach Basso preferisce mettere subito in chiaro le cose chiamando il time-out. Al rientro in campo il Puma mette a segno altri due punti. Le lecchesi lottano su ogni pallone e ritrovano la parità sull'8-8. Ace per Kristin Lux ed Lpm sul 10-8. Sul punteggio 11-8 coach Milano chiama il time-out. Le pumine sembrano più aggressive e il vantaggio sale di cinque lunghezze sul 16-11. Giallo sventolato alla panchina lecchese per proteste. Ace per Clara Decortes ed Lpm sul 19-13. Nuovo time-out chiesto da coach Milano. Pumine sempre attente e pronte a sfruttare le occasioni sottorete, 22-14. Grigolo ha il braccio caldo e mette a segno il punto che vale il 24-15. Riparbelli va al servizio e costringe all'errore la difesa ospite. Si chiude così il secondo set, con un parziale di 25-15 a favore delle pumine.

TERZO SET: si riprende con l'ace di Federica Piacentini. Lecco avanti 0-4. Arriva la reazione del Puma, che recupera tre lunghezze. Squadre nuovamente in parità sul 5-5. Time-out chiesto da coach Milano sul 7-5. Lecco ancora in difficoltà e altri due punti messi a segno dalla Lpm. Anche il muro monregalese da segnali di maggiore solidità e le padrone di casa volano sul 15-7. Nuovo time-out chiesto da Milano. Doppio ace per Kristin Lux e rassicurante vantaggio per 20-8. Un break recuperato dalla Picco, 20-11. Ace anche per Alessia Marengo e Puma vicino alla conquista del set sul 23-12. Le lecchesi non mollano e continuano a rosicchiare punti, arrivando sul 24-19. L'errore al servizio di Aneta Zojzi fissa il punteggio sul 25-19.

QUARTO SET: Lpm avanti 2-0, ma subito raggiunta dalle avversarie. Farina a segno e nuovo break per le padrone di casa. Ancora un ribaltamento di fronte e Picco che va a condurre sul 4-5. Ace per Alice Farina. Vantaggio ospite, 7-9. Si torna in parità sul 12-12. Le pumine continuano a spingere e si portano sul 14-12. Time-out chiesto da coach Milano. Ace per Alice Farina, 16-13. Le lecchesi non vogliono alzare bandiera bianca e ritrovano la parità sul 16-16. Equilibrio che permane fino al 20-20. Kristin Lux trova il punto del 24-22, che vale due match-point. Chiara Riparbelli, al secondo tentativo chiude il match con una fast vincente che fissa il punteggio sul 25-23.