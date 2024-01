Volley A2/F - Ultimo atto di Regular season per il Puma; Questo pomeriggio (ore 17) la Lpm Bam Mondovì ospita la Picco Lecco

Ultimo impegno di regular season per il Puma e poi sarà subito Pool Promozione. La Lpm Bam Mondovì, questo pomeriggio alle ore 17, ospiterà al PalaManera l'Orocash Picco Lecco nella 9^ e ultima giornata di ritorno della prima fase del Campionato di A2.

Per le rossoblù di casa è l'occasione per chiudere in bellezza e ottenere la quarta vittoria consecutiva, circostanza mai verificatasi in questa altalenante prima parte di stagione. Un Puma in cerca di conferme, dunque, e che cercherà di rendere più corposa la propria classifica in vista dell'esordio in Pool Promozione. Il gioco della Picco Lecco fa molto affidamento sull'apporto fornito dal reparto centrale, che solitamente fa leva sull'esperienza di Anna Caneva e i centimetri (193) di Federica Piacentini.

In banda, invece, occhi puntati soprattutto sulla giovane Aneta Zojzi (20 anni), che in questa stagione ha già messo a segno 224 punti in 17 partite. Nel match disputato all'andata è stata la Picco Lecco ad aggiudicarsi la vittoria al tie-break. Arbitri designati per l'incontro sono Alessio Lambertini e Denise Galletti. Prevista come di consueto la diretta streaming della gara sul sito internet di VBTV. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questo pomeriggio alle 17.