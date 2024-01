"Babis" Andreopoulos esulta: contro Brescia ha vinto per la terza volta in stagione il premio di MVP dell'incontro (Foto: Valerio giraudo)

È stato premiato MVP dell'incontro. Il greco Charalampos Andreopoulos, per tutti ormai "Babis", com'è soprannominato dai compagni, nella sfida contro Brescia è partito con qualche difficoltà. come tutto il resto della squadra per altro, poi si è ripreso e nel finale insieme con Mads Jensen ne è diventato il trascinatore.

Ascoltiamo le sue parole mal termine della partita.