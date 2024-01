1700 spettatori al palasport per la partita con Bergamo, il miglior incoraggiamento per i dirigenti di Cuneo Granda Volley (FOTOGALLERY)

Cuneo ha perso sul campo, ma non sugli spalti. 1700 spettatori hanno affollato le tribune del palasport, entusiasti, pronti a spingere le Gatte: giovani, adulti, famiglie, il variegato mondo del volley femminile si sta legando di domenica in domenica a questa squadra.

Segno che, su questo fronte, la società sta lavorando bene: portare un così alto numero di persone al palazzetto in una stagione agonisticamente non esaltante significa che la promozione sul territorio sta funzionando.

Mancano i risultati sul campo, che sarebbero la giusta ciliegina sulla torta, ma mai come in questo momento i dirigenti debbono far quadrato e stringere i denti: arriveranno anche quelli.

Intanto riviviamo lo splendido pomeriggio di sport al palazzetto attraverso le immagini catturate dall'obiettivo del nostro fotografo Mattia Benozzi