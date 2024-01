Savigliano, il grazie di due neo mamme all'Ostetricia del SS. Annunziata

Riceviamo e pubblichiamo due lettera di due distinte lettrici anonime, intenzionate a ringraziare il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Savigliano dopo le più che positive esperienze durante gravidanza e parto.



"Volevo ringraziare il reparto di Ostetricia dell’ospedale sant’annunziata di Savigliano per la loro umanità e professionalità" si legge nella prima lettera.



"Lo scorso dicembre ho partorito in questa struttura e, durante il ricovero in ostetricia, mi sono sentita coccolata da tutte le ostetriche presenti nei vari turni. Sono state sempre molto presenti e professionali nel controllare il mio recupero. Ringrazio in particolare Maria Rita, Mara, Ilaria e Leila per avermi sostenuta e aiutata durante il travaglio e parto con dolcezza e pazienza. Ringrazio Lorena per avermi seguita durante l'intero percorso della gravidanza, per i suoi consigli e la sua disponibilità. Un grazie anche a Manuela, Vanessa, Stefania e a tutte le ostetriche che ho avuto modo di conoscere in quei giorni".



"Volevo ringraziare inoltre il primario Dott. Chiarolini per la sua competenza e professionalità e il Dott. Oddo per avermi seguita scrupolosamente durante la gravidanza. Posso veramente dire di essermi sentita a casa, circondata da persone con un grande senso umano (difficile da trovare al giorno d'oggi)".



"La prima volta che ho avuto a che fare con il reparto di ostetricia dell'ospedale S. Annunziata di Savigliano risale al 2016, con la mia prima gravidanza: sono stata seguita all'ambulatorio di gravidanza patologica per diverse complicazioni e la gravidanza si è conclusa con un taglio cesareo pretermine a 33 settimane di gestazione. Tutto, però, è andato bene grazie alle cure dei medici e del personale" recita invece la seconda lettera.



"Quando ho scoperto di essere in dolce attesa, quest'anno, non ho avuto dubbi su dove andare a partorire. A fine maggio mi sono recata al pronto soccorso perché non mi sentivo bene e ho subito trovato il Dr. Angelo Lacalandra, un giovane medico competente, professionale, preparato e molto gentile; parlando con lui dei miei pregressi mi ha riportato alla sua collega, la Dr.ssa Oggé. Grazie alla sua esperienza nel campo di gravidanze patologiche la dottoressa mi ha sempre ascoltata e consigliata, guidandomi verso una gravidanza serena e positiva grazie ai molti controlli e monitoraggi: siamo arrivati quasi a termine e senza complicazioni, il mio piccolo è nato il 23 dicembre sano, forte e bellissimo".



"A volte ci riempiamo di pregiudizi e non andiamo oltre quello. Abbiamo un ospedale vicino con personale qualificato, eccellente e umano. Lo consiglio a tutte le donne e future mamme che pensano di fare tanti chilometri per trovare 'un posto migliore'; Savigliano è eccellente e sono certa che migliorerà ancora di più. Grazie mille a tutto il reparto, alle ostetriche Manuela (che ha partecipato ai miei due cesari riempiendomi di coccole in sala operatoria), Maria Rita, a tutto il personale della Neonatologia per le vostre cure, alle Oss e le addette alle pulizie".