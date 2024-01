“Cavoli & C.: dal campo alla tavola”: incontro gratuito con il Comizio Agrario di Mondovì

Il cavolo e il cavolfiore sono alimenti che ritroviamo in moltissime ricette della nostra millenaria e saporita tradizione enogastronomica. Dal punto di vista botanico appartengono alla Famiglia delle Brassicacee. Le diverse cultivar hanno in comune proprietà nutrizionali importanti che ne fanno un alimento salubre oltreché appetitoso.

Il Comizio Agrario in collaborazione con l’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì presenta quindi venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 17,30 presso la sede del Comizio Agrario stesso in piazza Ellero n. 45 in Mondovì il seminario “Cavoli & C.: dal campo alla tavola”.

Partecipano il prof. Silvio Matteo Borsarelli, nutrizionista, Guido Viale dell’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì e Nicolò Sciandra, orticoltore dell’azienda agricola “Torre Rossa” (Garzegna – Mondovì) e membro dell’Associazione Contadini Monregalesi.

I relatori presenteranno le qualità delle Brassicacee (perché fanno bene alla salute), come cucinarle per meglio apprezzarne i sapori, come coltivarle per avere buoni prodotti.

L’Evento è gratuito.

Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).