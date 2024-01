Visita a Sant'Anna di Stazzema, a ottant'anni dall'eccidio

Anche quest'anno l'associazione “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” onlus e l’ANPI di Carrù promuovono, con l’insostituibile sostegno della BAM, la visita al “Parco della Pace” di Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, ove i nazisti, nell’agosto 1944, hanno effettuato una delle maggiori insensate stragi di popolazione civile.

Oltre 500 individui, tra cui bimbi di pochi mesi e molti sfollati dalla costa, su indicazione specifica dell’occupante nazista. Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario di questo terribile fatto della lotta di Liberazione. Andare a Sant’Anna è ricordare, specie ai giovani, quanto ad ogni incontro ripeteva uno dei pochissimi sopravvissuti all’eccidio, il comm. Enrico Pieri, vale a dire non dobbiamo sviluppare l’odio per la bestialità della guerra, ma aprirsi alla fraternità internazionale, per rifiutare la guerra e mirare alla integrazione europea, perché sia vettore di aiuto reciproco e di sostegno per la crescita della democrazia.

Le associazioni sono riconoscenti al Presidente Giovanni Cappa ed all’amministrazione della Banca Alpi Marittime, che pongono generosamente a disposizione l’autopullman per il viaggio. Probabilmente la data prescelta sarà il 5 maggio prossimo, con partenza da Piazza Foro Boario alle ore 8 precise e rientro in serata. Per adesioni e indicazioni particolari telefonare al cell. 333 1960253 (Adriano Cardone). Ci si può, per il pranzo, portare al sacco oppure appoggiarsi al bar locale, che fornisce squisitissime focaccine farcite a piacere.