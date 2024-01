Al Teatro Toselli di Cuneo la Bottega degli Apocrifi porta in secna lo spettacolo "Nel bosco addormentato"

Domenica 28 gennaio la Bottega degli Apocrifi porterà in scena al Teatro Toselli “Nel bosco addormentato”, uno degli spettacoli più premiati del teatro italiano per le nuove generazioni.

La Compagnia sceglie di portare in scena la rivisitazione di una delle fiabe più belle di tutti i tempi: La Bella Addormentata nel bosco.

Lo spettacolo, in modo del tutto nuovo, racconta questa incantevole storia con semplicità e fantasia trasformandola in una fiaba moderna che esplora il passaggio dall'infanzia alla pre-adolescenza, con le attrattive, i desideri e i pericoli che essa porta con sé in un vortice al quale nessuno può restare indifferente.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17,30. BIGLIETTI: intero € 6, ridotto € 5 sotto i 10 anni + enti convenzionati, ingresso gratuito sotto i 3 anni

ACQUISTO ON - LINE: E’ possibile acquistare i biglietti collegandosi al seguente link: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

I biglietti on-line per il singolo spettacolo si potranno acquistare fino alle ore 15.00 del giorno dell’evento; oltre tale orario sarà comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.