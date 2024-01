Agenzia di digital marketing: perché scegliere NetStrategy

Con più di 10 anni di esperienza, NetStrategy è un’agenzia di digital marketing che aiuta le aziende a rafforzare e accrescere la loro presenza nel web. La strategia è alla base di ogni progetto di digital marketing che NetStrategy realizza: ogni step operativo è in linea con gli obiettivi specifici del cliente, garantendo di raggiungere risultati misurabili e tangibili.

I servizi di NetStrategy, agenzia di digital marketing con sede a Verona e Milano

* Google e Social Advertising: NetStrategy imposta campagne pubblicitarie su Google e sui social media adattando gli annunci alle tendenze di ricerca per massimizzare il ritorno sull’investimento.

* SEO: grazie a Specialist competenti in SEO tecnica, on-page e off-page, l’agenzia posiziona i siti web in cima ai risultati organici di Google, monitorando gli algoritmi e intervenendo con le ottimizzazioni necessarie per essere sempre in prima pagina.

* Web Analytics: raccoglie e analizza i dati delle attività di digital marketing per generare nuove idee e supportare le attività di remarketing.

* eCommerce Strategy: l’agenzia studia il processo di acquisto degli utenti sull’eCommerce e attua strategie per migliorare l’esperienza di navigazione, massimizzando le vendite online.

* Inbound, Social Media e Content Marketing: NetStrategy realizza contenuti di valore e gestisce le interazioni con gli utenti per creare un flusso costante di nuovi clienti dalle pagine social aziendali.

* Sviluppo Siti Web: il reparto grafico lavora a stretto contatto con quello IT per realizzare siti web ed eCommerce ottimizzati dal punto di vista tecnico, della User Experience e dei contenuti.

* Graphic Design e Brand Image: grazie a consulenze di comunicazione e servizi di grafica, fotografia e video, NetStrategy progetta e crea l’immagine e la brand identity di aziende di qualsiasi settore.

* Email Marketing e Automation: la digital agency realizza campagne di email marketing dal design accattivante e strategie automatizzate per guidare i clienti lungo il percorso di acquisto. ·

* Conversion Rate Optimization: per migliorare costantemente i flussi di conversione, viene utilizzato un approccio basato su test A/B avanzati.