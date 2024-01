Sanremo 2024: nasce il Piatto del Festival, la Settimana Enogastronomica del Festival. Ecco come possono aderire i ristoratori italiani ed esteri

L’edizione 2024 del Festival di Sanremo segna la nascita della Settimana Enogastronomica legata alla manifestazione canora: il Piatto del Festival.

L’iniziativa prevede che in ogni ristorante aderente, gratuitamente, sia possibile degustare il Piatto del Festival che quest’anno è il “Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio” firmato dal noto Chef Enrico Derflinger - Presidente Euro-Toques International, insieme al vice presidente Filippo Sinisgalli.

I ristoratori che vogliono mettere in carta il piatto possono aderire gratuitamente all’iniziativa Piatto del Festival andando direttamente sulla pagina https://www.ilpiattodelfestival.it/il-piatto-del-festival-di-sanremo-2024/come-aderire/ , dove trovano anche la ricetta nel dettaglio ed un video tutorial per preparare il piatto. Riceveranno anche un foglio menù dedicato per i clienti che spiega il piatto e valorizza il ristorante.

Un progetto ambizioso che vuole portare nei ristoranti aderenti la magia del Festival di Sanremo, nonché il traino della sua notorietà, valorizzando i prodotti locali liguri che sono al centro del Piatto del Festival.

Ogni anno poi nasce un nuovo Piatto del Festival per arrivare a comporre un menù completo come ben spiegato sul sito www.ilpiattodelfestival.it oltre al fatto che il format inventato e protetto con copyright da Cna Imperia e Gruppo MoreNews può essere usato nel rispetto dei diritti anche da chi organizza altri Festival in Italia o all’Estero.

Uno Chef o titolare di ristorante moderno intuisce subito le potenzialità dell’iniziativa in prospettiva attuale e futura. L’adesione offre solo vantaggi: promozione del locale in modo importante, opportunità di offrire ai propri clienti una emozione culinaria diversa che incontra la grande musica italiana, nonché entrare a far parte di una iniziativa che crescerà negli anni.