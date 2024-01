Vendite online: in Italia è un mercato da 54,2 miliardi di euro

Il ruolo del digitale è sempre più fondamentale, sia a livello internazionale che a livello nazionale. A darne ulteriore conferma, l’incremento registrato in Italia nelle vendite tramite e-commerce, un aumento del 13% rispetto al 2022 che ha fruttato 54,2 miliardi di euro. Questi dati definiscono chiaramente quali siano le nuove abitudini di acquisto degli utenti, dalla loro attenta analisi si evince che la richiesta di piattaforme e-commerce sarà in costante aumento.

I numeri delle vendite nel 2023

Il settore dei servizi, supportato in primo luogo da Turismo e Trasporti, ha sperimentato un notevole sviluppo nell'ultimo anno, registrando un incremento del 25% e raggiungendo un fatturato di 19,2 miliardi di euro. Parallelamente, il comparto dei prodotti ha mostrato una crescita moderata (+8%), totalizzando un giro d'affari di 35 miliardi di euro. In particolare, nel settore dei prodotti, si evidenzia un traino significativo da parte della categoria Beauty, con un aumento dell'11%. Seguono gli acquisti in Editoria e nel settore dell'Informatica ed elettronica di consumo, entrambi in crescita dell'8%. Altri settori legati ai primati italiani come l’Abbigliamento e l’Arredamento hanno mostrato ugualmente un aumento del 7%, mentre i prodotti del Food & Grocery hanno riscontrato una leggera flessione dello 0,5%.

Come espandere il business con l’e-commerce

Considerando l'analisi di questi dati, emerge con chiarezza la rilevanza che riveste il possesso di una piattaforma e-commerce per coloro che aspirano a lanciare un business online o a promuovere i propri prodotti e servizi attraverso il canale digitale. Tuttavia, gestire un negozio virtuale implica una serie di sfide, che richiedono una preparazione approfondita e competenze specifiche nel settore. Per affrontarle, si richiede una conoscenza approfondita delle dinamiche digitali e una capacità costante di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. In questo contesto, il manuale online " Gestire un e-commerce dalla A alla Z " di TeamSystem, offre una formazione pratica e accessibile anche per i neofiti che vogliono gestire un negozio digitale di successo. Il Gruppo TeamSystem , specializzato nel guidare i propri clienti verso la trasformazione digitale attraverso una serie di tecnologie innovative, in questa guida fornisce consigli che derivano dalla propria esperienza nel settore. Si inizia con la fase strategica in cui analizzare tutti gli elementi necessari per redire il business plan, per passare poi alle specifiche più tecniche come, per citarne alcune, la definizione dei costi e la gestione delle spedizioni. Ma vengono considerati anche gli aspetti legati all’esperienza del consumatore, con i consigli sulla grafica per il sito oppure la strategia da utilizzare sui canali social per fidelizzare i clienti e trovarne di nuovi potenziali. Questi sono solo alcuni dei principali temi trattati nell’eBook di TeamSystem, uno strumento completo per iniziare sin da subito a sfruttare i vantaggi del web per aumentare i profitti della propria attività.