A Ceresole d'Alba visite guidate al MuBATT

Per tutto il giorno nel salone del muBATT è previsto il Mercatino di Natale con bancarelle dedicate all'artigianato, all'arte e alla solidarietà con 10 espositori che vedranno la partecipazione della bottega del commercio Equo e solidale.

Il muBATT negli ultimi mesi si è arricchito con l'esposizione della Stele Templare in pietra chiara ritrovata nel 2009 in località Becci a Ceresole. Il cippo, recante nella parte superiore l’incisione della croce simbolo dell’Ordine Templare, con tutta probabilità è stata posta sul luogo di sepoltura di un cavaliere templare.