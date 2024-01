Al Cunvent di Rore di Sampeyre condivisione di musica, cibo e parole di "Figlie"

Argentina 1978. Silvia è una donna di 35 anni, una architetta che si oppone alla dittatura, quando viene sequestrata dai militari insieme a sua figlia, Sofia, che ha solo due anni. Da quel momento, madre e figlia non si vedranno mai più: Sofia verrà riconsegnata ai nonni poco dopo il sequestro, mentre Silvia diventerà una dei 30.000 desaparecidos che non hanno fatto più ritorno a casa. Milano, 2022. Sofia, cresciuta in Italia, incontra Sara Poma. Le due donne scoprono di avere un’urgenza comune: quella di elaborare e raccontare il proprio lutto materno. Anche Sara, infatti, ha perso sua madre quando era molto giovane. Questa esigenza le porterà a compiere un viaggio in Argentina sulle tracce di Silvia, ma anche a riflettere sulla natura di un dolore che le ha accompagnate, seppur in maniera diversa, per tutta la loro vita adulta.

Sofia Borri nasce il , a Laprida. Siamo nella Pampa argentina. Tre giorni dopo, a Pavia, nasce Sara Poma. Undicimila chilometri di distanza, passati diversi che corrono in parallelo con la Storia dei loro Paesi e con una storia dolorosa che le unisce. Dopo 47 anni, decidono di raccontarla in un podcast, Figlie, di Chora Media, disponibile su RaiPlay Sound. È un viaggio di due donne alla ricerca dell’identità di una madre appena conosciuta e di un’altra viva nel ricordo.



Un passo indietro. Il 24 marzo del 1976, Isabelita Perón tenta di fuggire dalla Casa Rosada, la sede presidenziale argentina, ma viene fermata e arrestata. È il giorno uno del golpe militare, quello in cui i comandanti dell’esercito, della marina e dell’aviazione prendono il controllo dell’Argentina. Sofia ha quasi tre mesi. I suoi genitori militano nel partito comunista marxista leninista e diventano - come gli altri dissidenti - bersagli del regime.



Nel 1978, i militari della dittatura argentina entrano nella loro casa delle vacanze e sequestrano Sofia e sua madre Silvia. Sofia verrà restituita, Silvia invece diventa una delle 30 mila persone desaparecidas. Da allora Sofia non l’ha più vista. Anche Sara non può vedere sua madre Marisa, morta nel 1993 per una malattia. Sono tutte e due Figlie, «figlie mancate», come dice Sara.