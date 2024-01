Un prezioso “Cicciolin” in ceramica realizzato dall'artista monregalese Andrea Contri donato al Carnevale di Savona

Il Carlevé 'd Mondvì rinsalda il suo legame con Savona, e lo fa anche attraverso ad una forma d'arte artigiana caratteristica del monregalese: la ceramica. Nel corso della partecipazione agli eventi del carnevale savonese di domenica 21 gennaio infatti, la Famija Monregaleisa 1949 e la corte del Moro, accompagnati dall'Amministrazione comunale di Mondovì nella persona dell'assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno, hanno recato in dono agli organizzatori degli eventi di Savona – visibilmente emozionati - una scultura in ceramica rappresentante Cicciulin, ossia la maschera ufficiale savonese

Un “dono” prezioso, che ha alle spalle una storia molto particolare: fu realizzato infatti da Andrea Contri, apprezzatissimo artista (non solo della decorazione ceramica, ma anche valente pittore e scultore) di origini liguri, negli anni Settanta.

"Mio padre lavorava a Savona all'Italsider – racconta il figlio Dario -, e come hobby realizzava ceramiche. Negli anni Sessanta fu chiamato a Mondovì, sotto espresso invito del dottor Marco Levi, a dirigere come caporeparto la decorazione delle ceramiche per le sue fabbriche. Mio padre ha così potuto fare della sua passione un lavoro"

Da giovane era molto attivo come “carrista” per il carnevale di Savona, che negli anni Cinquanta, grazie a quelle maestose creazioni, era addirittura a livello di Viareggio. Collaborò anche con Bevilacqua quando questi inventò la figura di Cicciolin. Trasportò quella sua passione e la sua abilità a Mondovì e al Carlevé (per il quale realizzò, nel 1974, i famosi “testùn” in cartapesta, ndr), al quale fu sempre molto legato dal punto di vista artistico.

Il suo amore per il carnevale e i suoi ricordi di gioventù lo portarono a realizzare questo “Cicciolin” in ceramica, con l'intenzione di donarlo all'Associazione "A Campanassa" (che organizza gli eventi carnevaleschi a Savona), ma poi, per un motivo o per l'altro, non c'è mai. L'artista si spostò dalla Liguria a Mondovì e fu anima artistica di molti Carlevé.

Mondovì e Savona si abbracciano nel nome del carnevale, il Cicciolin di ceramica dell'artista Andrea Contri, innamorato del carnevale, torna a casa. Non giunge dal mare, questa volta scende dalle montagne valicando i colli: nel nome dell'amicizia.