A Fossano il congresso di Sinistra Italiana per il rinnovo delle cariche provinciali

Il Congresso di Sinistra Italiana della Provincia di Cuneo convocato a Fossano sabato 20 gennaio 2024 ha proceduto al rinnovo dei propri organismi dirigenti (Assemblea Provinciale, Segreteria Organizzativa e Tesoriere) ed in tale sede ha confermato il compagno Mario Cravero come Segretario Provinciale ed ha assegnato al compagno Livio Berardo la responsabilità sulle politiche Amministrative, Istituzionali e Costituzionali.

Il neo-confermato Segretario riferisce “Il Congresso ha fortemente auspicato una possibile alleanza del campo della Sinistra Progressista, ad iniziare dal raggiungimento di un’intesa tra PD e Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali, condicio sine qua non per una difficile ma non impossibile sconfitta di Cirio e della maggioranza di destra che oggi prevale in Regione. Il Congresso fa appello a tutte e tutti - ad iniziare dai propri iscritte/i e simpatizzanti ed elettori – affinché si impegnino a sostenere le liste politiche o civiche alternative a quelle di destra alle prossime scadenze elettorali in Provincia, ad iniziare dal rinnovo dei Consigli Comunali di Alba, Bra, Saluzzo e Fossano”.