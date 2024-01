Regionale, Martino (+Europa): "Se c'è accordo tra Pd e 5 Stelle, valuteremo. Irremovibili sulla TAV"

Riceviamo e pubblichiamo la nota il Coordinatore di +Europa in Piemonte Flavio Martino.

“Apprendiamo, in qualità di ‘alleati-spettatori della coalizione di centrosinistra’, del continuo susseguirsi di incontri tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni regionali. L’ennesimo incontro verterebbe sul programma, in particolare sulla sanità.

Partecipiamo lealmente da due mesi al tavolo del programma della coalizione a cui non abbiamo fatto mancare il nostro contributo. Se l’accordo Pd-Cinque Stelle si concretizzerà, valuteremo nel merito i punti di mediazione definiti e decideremo di conseguenza.

Alcuni punti per noi sono insindacabili per il futuro della nostra Regione e dei piemontesi. Uno su tutti la realizzazione della Tav, che deve procedere celermente. Su temi come sanità e trasporti rifiutiamo ogni approccio ideologico fatto di slogan come l’invocazione del tutto pubblico, perché riteniamo che responsabilmente questi problemi, così importanti per i cittadini e per la nostra economia, necessitino di proposte più equilibrate ed articolate.

Per quanto concerne la scelta del candidato o della candidata alla presidenza della Regione, ribadiamo la nostra posizione a favore delle Primarie di coalizione come metodo democratico e partecipativo indispensabile per rivitalizzare e dare forza ad un progetto alternativo al centrodestra di Cirio e Marrone.”