Piasco, domani sera incontro su bullismo e cyberbullismo

All’interno del progetto Prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo, la commissione preposta dell’IC Venasca-Costigliole Saluzzo organizza domani, martedì 23 gennaio, alle ore 20.45 presso il Cinema di Piasco l’incontro aperto a tutta la Comunità dal titolo Mondo reale e mondo virtuale - Crescere ed educare nell’era digitale: comprenderne le dinamiche per affrontare insieme le sfide che le tecnologie digitali ci pongono nella vita quotidiana con Giorgio Capellani.

"Giocare, studiare, comunicare, lavorare, socializzare, divertirsi sono attività umane profondamente modificate dall’utilizzo, non sempre consapevole, di innumerevoli tecnologie digitali. La differenza tra la vita reale quotidiana e la sua contro-dimensione virtuale è sempre più indistinta. Le nostre qualità percettive e lo sviluppo dei nostri pensieri sono profondamente modificati dall’interazione con questa realtà. Il compito educativo e pedagogico che ci dobbiamo assumere acquisisce un nuovo significato e non può prescindere, nel bene e nel male, dalla corretta relazione con le tecnologie.

Cercheremo di analizzare la fenomenologia del mondo digitale e di elaborare insieme strategie umane per rimanere desti in quest’epoca di profonda trasformazione”. Queste le parole di Giorgio Capellani, ingegnere che ha lavorato con aziende come IBM e HP. Attualmente insegna materie scientifiche nelle scuole Waldorf di Milano e svolge attività di conferenziere su tematiche storiche e tecnologiche.

Il professore Capellani è stato invitato nell’ambito di un progetto articolato in due giornate (martedì 23 e mercoledì 24 gennaio) rivolto alle classi della Scuola Secondaria dei plessi di Sampeyre, Venasca, Piasco e Costigliole e alla formazione dei docenti. Il laboratorio con le ragazze e i ragazzi è basato su esperienze pratiche volte a stimolare domande e considerazioni personali. Il tema fondamentale è mostrare le differenze tra il mondo reale e il mondo virtuale, in ambiti diversi: percezione, gioco, cognizione, socialità. La sessione è completata da alcune avvertenze pratiche sui rischi che il mondo virtuale può presentare in particolare per le nuove generazioni.

L’incontro con la Comunità completa il percorso, aprendo un’opportunità di confronto anche col mondo adulto sul delicato e complesso tema del rapporto con i media.