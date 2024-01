Alla scoperta del talento: a Dronero “Vola Alto” l’Istituto Comprensivo

"Scoprire il proprio talento non è così scontato - dice l’insegnante Silvia Beltramo, responsabile del progetto -. Come diceva Einstein ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità ad arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido”.

A novembre, rivolto all’Istituto Comprensivo di Dronero e finanziato dalla Fondazione CRC, si è concretizzato ufficialmente il progetto “VOLA ALTO”, con dapprima un’attenta preparazione da parte degli insegnanti e, a partire da questo mese di gennaio, l’avvio di importanti progetti rivolti agli studenti.

L’obiettivo principale è quello di creare un ambiente scolastico ed extrascolastico integrato che miri a sviluppare il benessere, valorizzando le capacità di ciascun alunno e rispettando i tempi di apprendimento del singolo.

“Il finanziamento ha dato la possibilità ai docenti di ogni ordine e grado dell'Istituto - spiega l’insegnante Beltramo - di seguire un corso di formazione per conoscere meglio e sperimentare le 9 intelligenze attraverso attività pratiche e laboratoriali da poter presentare nelle varie classi potenziando così i diversi tipi di pensiero degli alunni e attivando il problem solving".

Vi è anche un secondo ed importante aspetto: i laboratori, svolti in orario curricolare, alla scoperta di sé e dei propri talenti da coltivare e incentivare. Essi sono rivolti alle classi 3^, 4^ e 5^ del plesso di Roccabruna, in considerazione del fatto che un orientamento precoce costituisce un pilastro fondamentale per la crescita dei giovani e la loro responsabilità ad essere nostri cittadini attivi, più consapevoli nell’affrontare le scelte future.

Inoltre, presso i locali della Biblioteca Civica del paese, il progetto “VOLA ALTO” coinvolge direttamente i bambini delle classi 4^ e 5^ del plesso di Roccabruna, in un percorso extra-scolastico di doposcuola creativo da gennaio a giugno. Con le insegnanti del plesso vi sono anche degli esperti esterni, nonché i volontari dell’associazione culturale “Luoghi di Passaggio”, considerando essenziale e proficua la collaborazione con l’amministrazione comunale.

I bambini si cimenteranno con il cucito, la realizzazione del feltro, la lavorazione del legno e varie forme artistico-ricreative.

“La finalità principale del progetto proposto dall’IC di Dronero - conclude l’insegnante Beltramo - è favorire una scuola inclusiva e innovativa, che accolga differenti proposte culturali provenienti dalla comunità territoriale in un clima di dialogo e di scambio di competenze per una crescita sinergica individuale e collettiva. Il progetto si concluderà con la visita di tutte le classi del plesso di Roccabruna presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, un polo che si sviluppa proprio intorno al tema del talento per catalizzare e dare impulso alla crescita, alla conoscenza, alla nascita di idee e alla condivisione di esperienze”.